Ž¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤ÊÑ¤Ê²»Ž£ Ìó50£í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅÚº½Êø¤ì ´ôÉìŽ¥¹â»³»Ô¤Î¹ñÆ» 40ÂåÃËÀ¤¬ÅÚº½¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¥±¥¬ °ìÉô¶è´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤â
¤±¤µÁá¤¯¡¢´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Î¹ñÆ»¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸½¾ì¤Î²èÁü¡ÛŽ¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤ÊÑ¤Ê²»Ž£ Ìó50£í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅÚº½Êø¤ì ´ôÉìŽ¥¹â»³»Ô¤Î¹ñÆ» ¤±¤¬¿Í¤â
¡Ê¸½¾ì¶á¤¯¤Î½»¿Í¡Ë
¡Ö¡ÊÉ×¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡ËÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤ÊÑ¤Ê²»¡£¤Þ¤µ¤«Êø¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤ç¤¦¸áÁ°5»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¹â»³»ÔÃ°À¸ÀîÄ®±ö²°¤Î¹ñÆ»158¹æ¤Ç¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é¡ÖÅÚº½Êø¤ì¤¬¹ÈÏ°Ï¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ö¤¬ÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
40ÂåÃËÀ¤¬¶»¤Ê¤É¤òÂÇ¤Á¥±¥¬
¤½¤Î¸å¡¢¸áÁ°6»þÁ°¤Ë¼Ö¤ÇÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿40Âå¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÊø¤ì¤¿ÅÚº½¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¶»¤Ê¤É¤òÂÇ¤Á¡¢·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ôÉì¸©¤Î¹â»³ÅÚÌÚ»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñÆ»158¹æ±è¤¤¤Î¤Î¤êÌÌ¤¬¹â¤µ7¥áー¥È¥ëÉýÌó50¥áー¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊø¤ì¡¢Ã°À¸ÀîÄ®¤Î°ìÉô¶è´Ö¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éüµì¤Î¤á¤É¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£