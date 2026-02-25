Ž¢ÃæÆü¥¯¥é¥¦¥ó¥ºŽ£½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿¥´¥ë¥ÕÂç²ñ»Ï¤Þ¤ë Á´¹ñ¤«¤é¥×¥í¥¢¥Þ119¿Í¤¬½Ð¾ì¤·±«¤ÎÃæÇ®Àï ´ôÉìŽ¥²Ä»ù»Ô
²Ä»ù»Ô¤ÎÉÙ»Î¥«¥ó¥È¥êー²Ä»ù¥¯¥é¥Ö¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¡ÖÉÙ»Î¥«¥ó¥È¥êー²Ä»ù¥¯¥é¥ÖÇÕ To THE CROWNS¡×¡£¼ã¼ê¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ä¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ë¡¢¿¿·õ¾¡Éé¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤È4·îËö¤«¤é³«¤«¤ì¤ë¡ÖÂè66²óÃæÆü¥¯¥é¥¦¥ó¥º¡×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤«¤é¥×¥í¥¢¥Þ119¿Í¤¬½Ð¾ì
¤¤ç¤¦¤ÎÍ½Áª¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¤¢¤ï¤»¤Æ119¿Í¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¹ß¤ê¤·¤¤ë±«¤ÎÃæ¡¢°ìÂÇ°ìÂÇ¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿Ç®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½Áª¤Ç30°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¡¢¤¢¤¹¤Î·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£