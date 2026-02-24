【バスケットLIVE会員限定】限定コンテンツ配信記念！＆TEAMメンバーサイン入りグッズプレゼントキャンペーン
B.LEAGUE 10th公式アンバサダーの＆TEAMさんがバスケットLIVE限定コンテンツに登場！
配信を記念して、バスケットLIVE 会員限定で、抽選で＆TEAMメンバーのサイン入りTシャツが当たるキャンペーンを開催します！ 限定コンテンツの視聴はこちら ■キャンペーン期間
2026年2月25日(水)12:00～2026年3月11日(水) 23:59
■賞品
応募者の中から抽選で下記賞品をプレゼント！
【＆TEAM全メンバーサイン入り】
Bリーグオールスター2026ロゴ半袖Tシャツ(BLACK／WHITE)
・年額プラン会員様：1名様
・全会員（年額プラン／月額プラン）様：1名様
※賞品はお選びいただけませんので予めご了承ください。
■応募方法
①バスケットLIVEの利用登録（登録済みの方は②へ）
入力項目：お名前、メールアドレス、住所、電話番号、バスケットLIVEお問い合わせコード 応募フォームはこちら ※バスケットLIVEお問い合わせコードの調べ方※
「お問い合わせコード」はバスケットLIVEご利用者さまそれぞれに割り振られている13桁の英数字です
※プラン変更について※
月額プランから年額プランへの変更で2ヵ月分おトクにお楽しみいただけます。 https://basketball.mb.softbank.jp/service/info/20251121_01.html ■応募条件
・バスケットLIVE会員であること（月額プラン／年額プラン両方対象。ただし、月額プラン会員様については、年額プラン会員様を対象とする抽選は受けることができません。）
・日本在住の方であること
・1アカウントにつき1回のみご応募いただけます。
・応募にはバスケットLIVEの「お問い合わせコード」が必要です。
■当選者発表
ご応募いただいた方の中から厳正なる抽選を行い、賞品の発送をもって代えさせていただきます。なお、発送は4月上旬頃を予定しております。
（都合により賞品の発送が遅れる場合がございますので、ご了承ください。）
【注意事項】
【1】抽選方法
本キャンペーンは、年額プラン会員様を対象とする抽選と全会員（月額プラン／年額プラン）様を対象とする抽選の２つの抽選を行い、各抽選からそれぞれ1名様ずつの当選となります。
月額会員様は、年額プラン会員様を対象とする抽選を受けることができませんので、ご注意ください。
【2】無効事由
次の場合には、主催者にて、予告なく応募・当選を無効とさせていただく場合がありますのでご留意ください。
・ご入力いただいた情報に誤りがあった場合。
・賞品の送付先が日本国以外である場合。
・住所、転居先が不明、長期不在等で賞品をお届けできない場合。
・抽選日（2026年3月6日）時点で会員登録されていない場合。
【3】禁止事項
本キャンペーンの当選の権利を他人に譲渡または換金することはできません。賞品の転売、オークション等への出品、換金、その他の譲渡についても、固くお断りいたします。
【4】免責事項
本キャンペーンの内容は、主催者の都合により、予告なく変更する場合があります。主催者は賞品の品質について何ら保証するものではありません。主催者は当選者が指定する送付先に送付するものとし、当選者が送付先を誤ったことに起因するトラブルついて、一切の責任を負いません。本キャンペーンに関連して応募者と第三者との間に発生したトラブルに関して、主催者は一切の責任を負いません。
【5】個人情報保護方針
ご入力いただいた個人情報は、B.LEAGUEが取得し、キャンペーンに関わる当選者へのプレゼント発送およびご本人様との連絡に利用いたします。当該目的のため、その取り扱いをB.LEAGUEの業務委託先に委託し、また、下記【共同利用】に記載の各社と共同利用する場合がございます。当該各社と共同利用する場合、個人情報の取り扱いを業務委託先へ委託する場合、ご本人から事前に同意をいただいた場合、および個人情報保護法その他の法令で認められている場合を除き、ご入力いただいた個人情報は第三者へ提供いたしません。
【共同利用】
バスケットボール・コーポレーション株式会社（所在地：東京都文京区）
※共同利用の管理責任者：
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（B.LEAGUE）
東京都文京区後楽1-7-27 鹿島ビル6F
代表理事CEO 島田慎二
ご入力いただいた個人情報に関するその他の取扱い詳細は【プライバシーポリシー】をご覧ください。
■共催
ソフトバンク株式会社 ／ 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（B.LEAGUE）
■お問い合わせ窓口：basketlive_coupon@bleague.jp