°ÍÁ³¿¼¹ï¤Ê¿åÉÔÂÂ³¤¯¡Ä°¦ÃÎ¸©¿·¾ë»Ô¤Î±§Ï¢¥À¥à Ìó2¤«·î¤Ö¤ê¤Î¡í¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¡í¿å°Ì¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¾å¾º
¡¡Åì³¤3¸©¤Ï25Æü¡¢¤ª¤è¤½2¥«·î¤Ö¤ê¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤È¤Ê¤ê¡¢¿¼¹ï¤Ê¿åÉÔÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¦ÃÎ¸©¿·¾ë»Ô¤Î±§Ï¢¥À¥à¤Î¿å°Ì¤â¤ï¤º¤«¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åì³¤3¸©¤ÏÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç24ÆüÌë¤«¤é¹¤¯±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿å»ñ¸»µ¡¹½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿·¾ë»Ô¤Î±§Ï¢¥À¥à¼þÊÕ¤Ç¤â25Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë11¥ß¥ê¤Î±«¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸áÁ°6»þ¤Î»þÅÀ¤Ç183.13¥áー¥È¥ë¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¿å°Ì¤Ï¡¢¸áÁ°11»þ¤Î»þÅÀ¤Ç183.35¥áー¥È¥ë¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿å°Ì¤Î¾å¾º¤ÏµîÇ¯12·î21Æü°ÊÍè¤ª¤è¤½2¥«·î¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢25Æü¸áÁ°0»þ»þÅÀ¤ÎÃù¿åÎ¨¤ÏÁ°Æü¤è¤ê0.2¥Ý¥¤¥ó¥È²¼¤¬¤Ã¤¿1.5¡ó¤Ç¡¢°ÍÁ³¿¼¹ï¤Ê¿åÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
