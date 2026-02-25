MT¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥¯¥¹¤¬Â£¤ë¡¢È©ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì
MT¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ï3·î8Æü¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖMT¥á¥¿¥È¥í¥ó¡×¤«¤é ¡ÖFATAFIORE¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¿¥Õ¥£¥ª¡¼¥ì¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³ÆþÈþÍÆ±Õ¤È½¸Ãæ¿»Æ©¥Þ¥¹¥¯¤ÇÈ©¤òÀ°¤¨¡¢°é¤Æ¡¢°ú¤Äù¤á¤ë
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢È©ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÅÚÂæºî¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÆ³ÆþÈþÍÆ±Õ¡ÖIV¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¡¢½á¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¤¿È©¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¤ë½¸Ãæ¿»Æ©¥Þ¥¹¥¯¡ÖIV¥Ç¥£¡¼¥×¥Þ¥¹¥¯¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÈþÍÆÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¡¢È©¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ËËþ¤Á¤¿¡ÖÈ©°é¥³¥¹¥á¡×¤È¤·¤ÆÀß·×¡£
¡ÈÈ©¤òÀ°¤¨¤ë¢ª°é¤Æ¤ë¢ª°ú¤Äù¤á¤ë¡ÉÎÏ¤ò¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËËèÆü¤Î¥Û¡¼¥à¥±¥¢¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢MT¥á¥¿¥È¥í¥ó¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈ©¤ò°é¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§MT¥á¥¿¥È¥í¥ó FATAFIORE
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§
IV¥·¥ç¥Ã¥È30mL
IV¥Ç¥£¡¼¥×¥Þ¥¹¥¯¡¡4ËçÆþ¤ê
¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë