¥Ñ¥±Çã¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡ª¡¡¾Ã¤¨¤Ê¤¤2Way¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤è¤ê¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥óÅÐ¾ì
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ BCL¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï2·î24Æü¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ö¥í¥¦¥é¥Ã¥·¥åEX¡×¤è¤ê¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦2¼ï¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡È¥Ö¥í¥¦¥é¥Ã¥·¥åEX ¡ß ¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢¡É¤¬¥³¥é¥Ü¡ª
¥·¥ê¡¼¥ºÈÎÇäÎß·×2,000Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Ö¥í¥¦¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢ÂÑµ×¥Æ¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿24»þ´Ö¥á¥¤¥¯¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¥·¥ê¡¼¥º¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥í¥¦¥é¥Ã¥·¥åEX¡×¤È¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤Î¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¥á¥Ã¥×¥ë¡×¤È¡Ö¥ß¥Ã¥×¥ë¡×¤¬ËÜÂÎ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨Î¾¾¦ÉÊ¤È¤â¤Ë¥«¥é¡¼¤ÏÄÌ¾ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¥Ú¥ó¥·¥ë¡õ¥ê¥¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¤Ï¥¥ê¥Ã¤ÈÈþ¿ÍÈý¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¡õ¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¿¥¤¥×¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¼«Á³Èý¤¬ÉÁ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥á¥¤¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ö¥í¥¦¥é¥Ã¥·¥åEX¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡þ¡Ú¶¦ÄÌÆÃÄ§¡Û
24»þ´ÖÂÑµ×*¹¡ÜËà»¤ÂÑµ×¥Æ¥¹¥È*²¥¯¥ê¥¢¡ª
´À¡¦Èé»é¡¦¿å¤Ë¶¯¤¤¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ½èÊý¡£¹â¤¤Ì©ÃåÎÏ¤Ç¤³¤¹¤ì¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢¥á¥¤¥¯¤·¤¿¤Æ¤ÎÈý¤ò1Æü¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¼¾À®Ê¬¥Ñ¥ó¥Æ¥Î¡¼¥ëÇÛ¹ç¡ª
¥á¥¤¥¯Ãæ¤ÎÈý¤ÈÁÇÈ©¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¥±¥¢¤¹¤ëÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬¡¢¥Ñ¥ó¥Æ¥Î¡¼¥ë¡ÊÊÝ¼¾¡Ë¤òÇÛ¹ç¡£
¼«Á³¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó
Ãã¿§¤ÎÈ±¿§¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¦¡Ö¥Ö¥í¥¦¥é¥Ã¥·¥åEX¡¡¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥È¥í¥ó¥° W¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡Ê¥Ú¥ó¥·¥ë¡õ¥ê¥¥Ã¥É¡Ë ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡×1,320±ß
¥é¥¤¥ó¤â¤Ü¤«¤·¤â¼«ºß¤ÊÆÈ¼«³«È¯¥Ú¥ó¥·¥ë
ÀäÌ¯¤Ê¹Å¤µÂÀ¤µ¤Î¿Ä¤òÆÈ¼«³«È¯¡£¤Ü¤«¤·¡¦ºÙ¡¦ÂÀ¥é¥¤¥ó¤¬¼«Í³¼«ºß¤ËÉÁ¤±¤Þ¤¹¡£
Èý¿¬¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤±¤ë¹âÌ©Ãå¥ê¥¥Ã¥É
ÃÆÎÏ¤¢¤ë¶ËºÙÌÓÉ®¤Ç¡¢¹âÌ©Ãå¤ÎÀºÌ©¥é¥¤¥ó¤¬¼«Á³¤ËÉÁ¤±¤ëÇö¤Å¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡Ú»ÈÍÑÊýË¡¡Û
¥Ú¥ó¥·¥ë¤Î¿Ä¤Ï2mmÄøÅÙ½Ð¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ê¥¥Ã¥É¤Ï¼«Á³¤Ê»Å¾å¤ê¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÏÇö¤á¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤ß¤ÎÇ»¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç½Å¤ÍÅÉ¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2mm°Ê¾å½Ð¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥Ö¥í¥¦¥é¥Ã¥·¥åEX¡¡¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥È¥í¥ó¥° W¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡Ê¥¸¥§¥ë¥Ú¥ó¥·¥ë¡õ¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ë ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡×1,320±ß
´øÈ¯À¥·¥ê¥³¥óÇÛ¹ç¤Î¹âÌ©Ãå¥¸¥§¥ë¥Ú¥ó¥·¥ë
¤Û¤É¤è¤¤¹Å¤µ¤ÈºÙ¤µ¤Î¤Ê¤á¤é¤«¿Ä¤Ï¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤º¤Ë¼«Á³¤ËÉÁ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÌ©Ãå¤·¤Þ¤¹¡£Êø¤ì¤ä¤¹¤¤Èý¿¬¤Ë¤â¡ý¡£
¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÉÁ¤±¤ëÈùÎ³»Ò¥Ñ¥¦¥À¡¼
Î©ÂÎÅª¤Ê¼«Á³Èý¤òÉÁ¤±¤ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¡£¥Î¡¼¥º¥·¥ã¥É¥¦¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÈÍÑÊýË¡¡Û
¥Ú¥ó¥·¥ë¤Î¿Ä¤Ï2mmÄøÅÙ½Ð¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·Ú¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÉÁ¤¯¤È¡¢¤¤ì¤¤¤ËÉÁ¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¿Ä¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Î¤Ç2mm°Ê¾å½Ð¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö1 Æ±¼ÒÂ¬Äê´ð½à¤Ë¤è¤ëÂÑµ×¥Æ¥¹¥È¤Ë´ð¤Å¤¯¡£¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö2 Æ±¼ÒÂ¬Äê´ð½à¤Ë¤è¤ë¡¢´À¡¦¿å¡¦ÎÞ¤ÎÉÕÃå»þ¤òÁÛÄê¤·¤¿Ëà»¤ÂÑµ×¥Æ¥¹¥È¤Ë´ð¤Å¤¯¡£¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ö¥í¥¦¥é¥Ã¥·¥åEX¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://www.bcl-brand.jp/brand/browlash/
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë