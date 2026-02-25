¥Ñ¥É¥ì¥¹¿·²ÃÆþ¤Î´Ú¹ñ29ºÐ¡¢¡È4ÈÖÂÇ¼Ô¡É¤Ç½Ð¾ì¤âÆüËÜ¿ÍÅê¼êÁê¼ê¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡Ä¤Þ¤¿¤â½é°ÂÂÇ¤Ê¤é¤º
¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿´Ú¹ñ¿ÍÌî¼ê¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤¬¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é°ÂÂÇ¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¡È³«µÓ¡É¤â¡ª´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÈÈþµÓÈþ½÷¡É¤ÎÂçÃÀ»Ïµå¼°
¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ï2·î25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥á¥µ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢1»Íµå¡¢1»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È4Ç¯1500Ëü¥É¥ë¡ÊÆüËÜ±ß¡áÌó23²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç½é¤á¤ÆÀèÈ¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£
23Æü¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤¬Í··â¼ê¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢½é°ÂÂÇ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥«¥Ö¥¹Àï¤Ç¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤¬ÁêÂÐ¤·¤¿ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Îº£±Ê¾ºÂÀ¤À¤Ã¤¿¡£4ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤¤¤¦½ÅÀÕ¤òÃ´¤Ã¤¿¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ï¡¢1²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤«¤é¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¸å½éÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ï¡¢º£±Ê¤òÁê¼ê¤Ë2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢6µå¤Î¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï³°³Ñ94.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó151km¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ë¶õ¿¶¤ê¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢2²óÉ½°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£¥«¥Ö¥¹2ÈÖ¼ê¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥ó¥·¥¢¤ÎÀ©µåÆñ¤ËÈô¤Ó¤Ä¤«¤º¡¢»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤Æ°ì»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¤·¤«¤·¸åÂ³¤¬ÂÇ¤Æ¤º¡¢¤³¤Î²ó¤âÆÀÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
4²óÉ½¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤â¹¥µ¡¤òÀË¤·¤¯¤âÆ¨¤·¤¿¡£Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥Ó¥ó¥¹¡¦¥é¥¤¥ê¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ï¡¢½éµå96.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó154km¡Ë¤ÎÄã¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¹¶Î¬¤·¤¿¡£100.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161km¡Ë¤Î¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤òÊü¤Ã¤¿¤¬°ì¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¡¢½ÐÎÝ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢5²óÎ¢¤Î¼éÈ÷¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤·¤¿¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ï¡¢6²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿4ÂÇÀÊÌÜ¤òÁ°¤ËÂåÂÇ¥Û¥»¡¦¥ß¥é¥ó¥À¤È¸òÂå¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥«¥Ö¥¹¤¬6-5¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ï1996Ç¯8·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î29ºÐ¡£2015Ç¯¤Ë¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Ç´Ú¹ñKBO¤Î¥Í¥¯¥»¥ó¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡Ê¸½¥¥¦¥à¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡Ë¤ËÆþÃÄ¤·¡¢Ê¼Ìò¤Ë¤è¤ë¾°Éð¡Ê¥µ¥ó¥à¡¿¹ñ·³ÂÎ°éÉôÂâ¡ËÆþÂâ´ü´Ö¤ò½ü¤¯2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î9¥·¡¼¥º¥ó¤ÇKBOÄÌ»»824»î¹ç½Ð¾ì818°ÂÂÇ¡¢80ËÜÎÝÂÇ¡¢410ÆÀÅÀ¡¢454ÂÇÅÀ¡¢51ÅðÎÝ¡¢294»Íµå¡¢ÂÇÎ¨0.283¤òµÏ¿¡£2025Ç¯12·î¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È4Ç¯1500Ëü¥É¥ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯WBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ç½é¤Î´Ú¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¤¿¡£2026Ç¯WBC¤Ç¤âÂåÉ½Æþ¤ê¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Îý½¬Ãæ¤ËÏÆÊ¢¤òÉé½ý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼Âà¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
