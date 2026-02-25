¡ÚMLB¡Û¡ÖÈó¾ï¤ËÆ¬¤¬ÎÉ¤¤ÂÇ¼Ô¤À¡×²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÉ¾²Á¤¬µÞ¾å¾º¡Ä¡ÄÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÉÁ¤¯ºÇÁ±¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡ÖÂÇÎ¨.280¡¢30ËÜÎÝÂÇ¤â¸½¼ÂÅª¡×
¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤È¤Î¥ªー¥×¥óÀï¤Ë¡Ö6ÈÖ»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½Ð¾ì2»î¹çÌÜ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¥¢ー¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£
¥«¥Ê¥À¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¥é¥¸¥ª¶É¡ØSportsnet 590 The FAN¡Ù¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡£¿·²ÃÆþ¤Î²¬ËÜ¤Ë¹â¤¤´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¿·¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×
Î¾¥Áー¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿¡¢2²óÎ¢¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡£1»à°ìÎÝ¤Ç²¬ËÜ¤Ï¡¢Áê¼êÀèÈ¯¥¯¥ì¥¤¡¦¥Ûー¥à¥ºÅê¼ê¤Î4µåÌÜ¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ÆÃæ·ø¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥êー¥ó¤Ø¡£³°³ÑÄã¤á¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥«ー¥Ö¤òÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢Èôµ÷Î¥431¥Õ¥£ー¥È¡ÊÌó131.3¥áー¥È¥ë¡Ë¤Î¹ë²÷¥¢ー¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢ÃÏ¸µ¥È¥í¥ó¥È¤Î¥é¥¸¥ª¶É¡ØSportsnet 590 The FAN¡Ù¤Ï²¬ËÜ¤ÎÂÇ·â¤ò¾Î»¿¡£¡ÖÈà¤ÏÂÇÎ¨.280¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é30ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Â¿¤¯¤Î»Íµå¤òÁª¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¶²¤é¤¯¤½¤ì¤¬ºÇÁ±¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£¡ÖÈà¤ÏÈó¾ï¤ËÆ¬¤¬ÎÉ¤¤ÂÇ¼Ô¤À¡£¡Ê¥á¥¸¥ãー¤Ç¡Ë¿·¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É»î¹ç¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
²¬ËÜ¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç»Ä¤ê2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¸å¡¢¥Áー¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£