¡¡»ØÄêÌôÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±©·îÎ´ÂÀÏºÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥«ー¥×¤ÏÁª¼ê·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±©·îÎ´ÂÀÏºÈï¹ð¤Ï¹Åç»Ô¤Î¼«Âð¤Ç»ØÄêÌôÊª¡Ö¥¨¥È¥ß¥Çー¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡££²·î£±£·Æü¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢£±£¸Æü¤ËÊÝ¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¥«ー¥×µåÃÄ¤Ï¡Ö»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¤·¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ê»ö°Æ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢£²£´ÆüÉÕ¤±¤ÇÁª¼ê·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¿®Íê¤òÂç¤¤¯Â»¤Ê¤¦»öÂÖ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«ー¥×¤Î¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Ç²þ¤á¤Æ»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤ò¼«³Ð¤·¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£µÆüÊüÁ÷¡Ë