¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤ë¤ë¤«¤Î¹õÌª¤¤Ê¤³¥Ñ¥Õ¥§¡¡Âç¹¥Êª¤Î¥¢¥¤¥¹»ÈÍÑ¤ÇÏÂÉ÷¤Ë»Å¾å¤²
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤È¶Ë³ÚÅò¡¦RAKU SPA¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¢ö ¡ÁÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ªver.¡Á¡×¤¬¡¢3·î3Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£¸ø¼°X¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀäÂÐ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡Ö¤ë¤ë¤«¤Î¹õÌª¤¤Ê¤³¥Ñ¥Õ¥§¡×
¡¡¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ë¤ë¤«¤Î¹õÌª¤¤Ê¤³¥Ñ¥Õ¥§¡×¡£¤ë¤ë¤«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¡¢Âç¹¥Êª¤Î¥¢¥¤¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·ÏÂÉ÷¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥ÜÆâÍÆ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¥¿¥ª¥ë¡ÖÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¥×¥é¥¹¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÈÎÇä¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä(Å¹ÊÞ¹ØÆþÆÃÅµÍ¤ê)¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÈÎÇä(¥³¡¼¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤)¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥é¥ÜÉ÷Ï¤¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤ä¤Î¤Ü¤ê¡¢¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¥³¥é¥ÜÁõ¾þ¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ëAR¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¼Â»Ü¡¢Á´ÌäÀµ²ò¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ÉÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¥Æ¥¹¥È¡É¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1.Ì¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¥×¥é¥¹¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä
Å¹ÊÞ¤´Æþ´Û»þ¤Ë¡¢¡ÖÆþ´ÛÎÁ¶â¡ÜÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¥×¥é¥¹¥»¥Ã¥È¡×ÎÁ¶â¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¥¿¥ª¥ë¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
2.¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºÈÎÇä(Å¹ÊÞ¹ØÆþÆÃÅµÍ¤ê)
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£3·î10Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡ä
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Á´5¼ï)/³Æ1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´6¼ï)/550±ß(ÀÇ¹þ)
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥í¥Ã¥«¡¼¥¡¼É÷¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(Á´6¼ï)/880±ß(ÀÇ¹þ)
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à(Á´6¼ï)/550±ß(ÀÇ¹þ)
¤ª¤Ê¤Þ¤¨¥Ð¥Ã¥¸(Á´6¼ï)/³Æ880±ß(ÀÇ¹þ)
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(Á´6¼ï)/550±ß(ÀÇ¹þ)
¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó(Á´5¼ï)/³Æ880±ß(ÀÇ¹þ)
¡ã¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡ä
¡Ú¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡Û¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸ (Á´6¼ï¥»¥Ã¥È)/3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡Û¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥í¥Ã¥«¡¼¥¡¼É÷¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(Á´6¼ï¥»¥Ã¥È)/5,280±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡Û¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à(Á´6¼ï¥»¥Ã¥È)/3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡Û¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(Á´6¼ï¥»¥Ã¥È)/3,300±ß(ÀÇ¹þ)
3.¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼ÈÎÇä
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¡¦¥Ç¥¶¡¼¥È¡¡Á´7¼ï¡ä
¤¢¤ó¤Ê¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥¿¥ë¥È/1,430±ß(ÀÇ¹þ)
¤ß¤¯¤ë¤ÎÌÀÂÀ¥¯¥ê¡¼¥à¥ª¥à¥é¥¤¥¹/2,090±ß(ÀÇ¹þ)
¤ë¤ë¤«¤Î¹õÌª¤¤Ê¤³¥Ñ¥Õ¥§/1,210±ß(ÀÇ¹þ)
¥Ý¥Á¥¿¥ó¤ÎÆùµå¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥ß¥ë¥¯¥É¥ê¥¢/2,090±ß(ÀÇ¹þ)
¥Þ¥·¥å¥¿¥ó¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ñ¥Õ¥§/990±ß(ÀÇ¹þ)
¥¸¥§¥Ã¥ÈÀèÇÚ¤Î¤ª½õ¤±¥³¡¼¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¹¥¿/2,090±ß(ÀÇ¹þ)
Ì¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¤ª¤³¤µ¤Þ¥é¥ó¥Á/1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¡ã¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¡¡Á´6¼ï¡ä¡¡³Æ880±ß(ÀÇ¹þ)
¤¢¤ó¤Ê¤Î¥Ù¥ê¡¼¥Û¥ï¥¤¥È¥¦¥©¡¼¥¿¡¼
¤ß¤¯¤ë¤Î¥Ô¥ó¥¡¼¥¦¥©¡¼¥¿¡¼
¤ë¤ë¤«¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¥¹¥«¥Ã¥·¥å
¥Ý¥Á¥¿¥ó¤Î¤â¤â¤¤¤í¤ß¤ë¤¯
¥Þ¥·¥å¥¿¥ó¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥¦¥©¡¼¥¿¡¼
¥¸¥§¥Ã¥ÈÀèÇÚ¤Î¥Þ¥ó¥´¡¼¥¹¥«¥Ã¥·¥å
¡ã¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¡¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼ÉÕ¤¥É¥ê¥ó¥¯¡¡Á´1¼ï¡ä¡¡2,860±ß(ÀÇ¹þ)
Ì¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¥É¥ê¥ó¥¯/2,860±ß(ÀÇ¹þ)
4.¥³¥é¥ÜÉ÷Ï¤
³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥é¥ÜÉ÷Ï¤¤¬5¼ïÎàÅÐ¾ì¤·¡¢Íá¼¼¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤òÁõ¾þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ä
4²óÌÜ¡§2·î21Æü(ÅÚ)¡Á2·î24Æü(²Ð)
5²óÌÜ¡§2·î28Æü(ÅÚ)¡Á3·î3Æü(²Ð)
5.¥³¥é¥ÜÁõ¾þ
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤ä¤Î¤Ü¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
6.AR¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à
´ÛÆâ¤Ë·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¥Ý¥¹¥¿¡¼Æâ¤ÎÀìÍÑÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢Á´5¼ïÎà¤ÎAR¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
7.Ì¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¥Æ¥¹¥È¤Î³«ºÅ
Á´ÌäÀµ²ò¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ÖÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¥Æ¥¹¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢1999Ç¯¤¬ÉñÂæ¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÀÃÒ¤¢¤ó¤Ê¤Ï¡¢¥Þ¥³¥È¥ß¥é¥¤¥¿¥¦¥ó¤ËÊë¤é¤¹14ºÐ¤ÎÃæ³Ø£²Ç¯À¸¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¸½¤ì¤¿ÍÅÀº¡¦¥Ý¥Á¥¿¥ó¤È¡¢¤ªÉô²°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ2027Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Î¤Þ¤³¤È¤ß¤é¤¤»Ô¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£Ì¾ÃµÄå¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë14ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡¦¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ë¤È½Ð²ñ¤¦¤È»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÅð¤Þ¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤2¿Í¤Ï¡ÚÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¥Ê¥¾¡ª¥¥å¥¢¥Ã¥È²ò·è¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¿äÍý¤Ç¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤¬¸µ¤Î»þÂå¤ËÌá¤ë¼ê³Ý¤«¤ê¤òÃµ¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
