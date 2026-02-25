¥È¥ê¥Î¤Ë¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Ë¥í¡¼¥Þ¡Ä¡Ä¥µ¥Ã¥Ý¥í¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡ª¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅÅÔ»Ô¤ò¼ÖÌ¾¤Ë¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅÅÔ»ÔÌ¾¤ò¼ÖÌ¾¤Ë¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¢£ÎòÂå³«ºÅÅÔ»Ô40°Ê¾å¤Î¤¦¤Á¼ÖÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÔ»Ô¤Ï4¡Ü1ÅÔ»Ô¤À¤Ã¤¿
¢£¥Õ¥©¡¼¥É¤ä¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤ä¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ê¤ÉÊÆ¡¦°Ë¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ËÂ¿¤¤°õ¾Ý¤À
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅÅÔ»Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤¿¤Á
¡¡¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Ï¶â¥á¥À¥ë5¸Ä¡¢¶ä¥á¥À¥ë7¸Ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë12¸Ä¤Î·×24¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢24¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢25²ó¤ÎÎò»Ë¤ò¿ô¤¨¤ëÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÎòÂå¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¡¢Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë25²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë²Æµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï32²ó¡ÊÊÖ¾å¡¦Ãæ»ß¤â´Þ¤à¡Ë¤Ç¡¢Î¾Êý¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤È57²ó¡¢¤¸¤Ä¤Ë40ÅÔ»Ô°Ê¾å¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î40°Ê¾å¤ÎÅÔ»Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¡¢¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ê¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÅÔ»Ô¤âÂ¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ëÅÔ»Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅÅÔ»Ô¤ÎÌ¾¤ò¼ÖÌ¾¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ïº£²ó¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥é¥Î¤È¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¤Î2ÅÔ»Ô¤À¤¬¡¢¤³¤Î2ÅÔ»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµ»ö¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç³ä°¦¡Êµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¥³¥Á¥é¡Ë¡£
¡¡¤ÇÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«ºÅÅÔ»Ô¤Ç¼ÖÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÔ»Ô¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¯¤È2006Ç¯¤Î¥È¥ê¥Î¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥ê¥Î¤È¤¤¤¨¤Ð¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥È¥ê¥Î¡£1968Ç¯¤Ë¥Õ¥§¥¢¥ì¡¼¥ó¤Î¾åµé¼Ö¼ï¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥ß¥Ç¥£¥¨¡¼¥È¡Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Î´Ö¡Ë¤Ç¡¢1970Ç¯¤Ë¤ÏÁá¤¯¤â2ÂåÌÜ¤Ø¡¢1972Ç¯¤Ë¤Ï3ÂåÌÜ¤Ø¤È¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¥É¥¢¤È4¥É¥¢¤È¥ï¥´¥ó¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎGT¤ä¥³¥Ö¥é¡¢NASCAR¤Î¥Û¥â¥í¥²¥â¥Ç¥ë¤Î¥¿¥é¥Æ¥¬¤Ê¤É¤âÂ¸ºß¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ·¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯°Ê¹ß¤ÏÈÎÇäÂæ¿ô¤òÍî¤È¤·¡¢1976Ç¯¤ËÀ¸»º½ªÎ»¡£¤ï¤º¤«9Ç¯´Ö¤ÎÀ¸»º´ü´Ö¤Ç3À¤Âå¤ò»Ä¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ËÄÁ¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¼¡¤¬1972Ç¯¤Î»¥ËÚ¡£¡Ö»¥ËÚ¤Ê¤ó¤Æ¼ÖÌ¾¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»°É©¥®¥ã¥é¥ó¥é¥à¥À¤òOEM¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥¹¥é¡¼¤¬¥×¥ê¥Þ¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç1978Ç¯¤ËÈÎÇä¤·¤¿¤Î¤¬¥µ¥Ã¥Ý¥í¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢1972Ç¯¤Ë»¥ËÚ¤ÇÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ê¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥®¥ã¥é¥ó¥é¥à¥À¤Ï¥À¥Ã¥¸¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥Ã¥¸¤Ç¤Ï¥³¥ë¥È¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤òÌ¾¾è¤ê¡¢1981Ç¯ÅÐ¾ì¤Î2ÂåÌÜ¤«¤é¤Ï¥À¥Ã¥¸¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥À¥Ã¥¸¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥«¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤¬¡¢¥®¥ã¥é¥ó¥é¥à¥À¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÌ¾¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥À¥Ã¥¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹õÎò»Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
³«ºÅÅÔ»Ô¤ÏÂ¿¤¤¤±¤É¼ÖÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°Õ³°¤Ë¾¯¤Ê¤¤
¡¡¼¡¤Ï1956Ç¯¤Î¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¦¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¤ò¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¡ÊÁ°½Ò¤ÎÍýÍ³¤Ç¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥³¥Á¥é¡Ë¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²óÂç²ñ¡¢1924Ç¯¤Î¥·¥ã¥â¥Ë¡¼¡¦¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤³¤ì¤Ï¼ÖÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»°É©¥Ç¥ê¥«¥·¥ê¡¼¥º¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ì¾¾Î¤Ç¡¢ÀãÆ»¤ä´¨ÎäÃÏ¤Ç¤Î¹â¤¤ÁöÇËÀ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¥Ç¥ê¥«¥¹¥¿¡¼¥ï¥´¥ó¤«¤éÂ³¤¯¡¢Åß¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¸þ¤±ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤ÎÅÁÅýÅªÌ¾¾Î¡£¸½¹Ô·¿¤Î¥Ç¥ê¥«D:5¤Ç¤Ï¹õ¤ò´ðÄ´¤·¤¿ÀìÍÑ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡Åßµ¨¤Î¼¡¤Ï²Æµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢Îò»Ë¤â¸Å¤¤¤Ö¤ó¤À¤±¤µ¤¾¤«¤·Â¿¤¯¤ÎÅÔ»Ô¤¬¼ÖÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢»×¤¤Åö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«2ÅÔ»Ô¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬1976Ç¯¤ÎÂè21²óÂç²ñ¤Î¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¡£¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤«¤é1970Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿GT¤Ç¡¢ÊÒÂ¦´ÝÌÜ2Åô¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ë¥ë¡¼¥Ð¡¼¾õ¤Î¥«¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÅÀÅô¤µ¤»¤ë¤È¤¤Ï¤³¤Î¥«¥Ð¡¼¤¬¥¯¥ë¥Ã¤È¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î²¼¤Ë¼ýÇ¼¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¸ÄÀÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅÔ»Ô¤¬¥í¡¼¥Þ¤À¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤«¤é2020Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Î®Îï¤Ê¥¯¡¼¥Ú¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢1950¡Á60Ç¯Âå¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤À¤±¤Ç¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÈþ¤·¤GT¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÈþ¤·¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Ü¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÎòÂå¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅÅÔ»Ô¤ÎÌ¾¤ò¼ÖÌ¾¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢40ÅÔ»Ô°Ê¾å¤Î¤¦¤Á¤ï¤º¤«4ÅÔ»Ô¡Ê¡Ü1ÅÔ»Ô¡Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ³°¤À¤Ã¤¿¡Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ä¿·¶½´ë¶È¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤â´Þ¤á¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡Ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¾¼Ö¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡º£¸å¡¢²Æµ¨¤Ï2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢2032Ç¯¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡¢Åßµ¨¤Ï2030Ç¯¥¢¥ë¥×¥¹¡¢2034Ç¯¥æ¥¿¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤éÅÔ»Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ÏÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²áµî¤Î³«ºÅÅÔ»Ô¤ÎÌ¾¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅÇ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£