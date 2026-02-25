¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡Ù1988Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ä²¸»Õ¤Î±£¤µ¤ì¤¿ËÜÀ¡ÚÂè7ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿å10¥É¥é¥Þ ¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤òÁ°¤Ë¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¡¢¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥©¥ó¥È¤¬½Â¤¤¡ª¡Ä¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡º£ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÏµÈ°æÍºÂÀ¡ÊÄÌ¾Î¥æ¥ó¡¿È¿Ä®¡Ë¡¢Æ£´¬È¥¡ÊÄÌ¾Î¥Á¥§¥ó¡¿Âç¿¹¡Ë¡¢µÆ¸¶µª²ð¡ÊÄÌ¾Î¥¥ó¥Ý¡¼¡¿ÄÅÅÄ¡Ë¤Î£³¿Í¡£Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë±Ç²è¸¦µæÉô¤ÇÇ®¤¤ÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤À¤¬¡¢51ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÌÂ»Ò¤Ë¡£¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤ËºÆ²ñ¤·¤¿£³¿Í¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î±Ç²è¸¦µæÉô¸ÜÌä¶µ»Õ¤ÎÆæ¤Î¼ºí©»ö·ï¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡ÈÀÄ½Õ¤Îµ±¤¡É¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö1988ÀÄ½Õ²ó¼ý¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡×¤À¡£
¢£Âè7ÏÃ¤¢¤é¤º¤¸
¡¡¡¡µÈ°æÍºÂÀ¡ÊÈ¿Ä®Î´»Ë¡Ë¤¿¤Á¤¬¡Ö¥é¥ó¥Ü¡¼¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃË¡¦ÆóÉÓÀ¶µÈ¤Ï¡¢1988Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥ó¥Ü¡¼¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤¿¤Î¤Ï´ÈÃÝ²°¤ÎÄ»»ôµ×Íº¤È¤¤¤¦ÃË¤À¤ÈÈ½ÌÀ¡£Ä»»ô¤ÏÃÏ¸µ¤ÎË½ÎÏÃÄ¡ØÇòÏµ²ñ¡Ù¤Î¹½À®°÷¤À¤Ã¤¿¡£ÍºÂÀ¡¢Æ£´¬È¥¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡Ë¡¢µÆ¸¶µª²ð¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÄ»»ô¤òÃÎ¤ë°¤Éô¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£°¤Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä»»ô¤Ï´ÈÃÝ²°¤ÎÎ¢¤Ç¶â¤µ¤¨¤â¤é¤¨¤Ð»¦¤·¤â¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ê´í¤Ê¤¤»Å»ö¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½÷¤Ï¤¦¤Ö¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤òÊ¿µ¤¤Ç¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°¤Éô¤ÎÏÃ¤Ë¡¢ÌÛ¤ê¹þ¤à£³¿Í¡£¥Þ¥Á¥ë¥À¤³¤ÈµÜ²¼Ì¤»¶¡ÊÌÚÎµËãÀ¸¡Ë¤Î¼ºí©¤Ë¤âÄ»»ô¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¡¡»ö·ï¤Î¤¢¤Ã¤¿1988Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤¿£³¿Í¤Ï¡¢Éô¼¼¤Ç±Ç²è¤ÎÊÔ½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¾å±Ç²ñ¤ò¹µ¤¨ÊÔ½¸ºî¶È¤ËÇ®¤¬Æþ¤ëÃæ¡¢¡Ö¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃË¡¦Ë¾·î³Ø¤¬¤½¤ÎÁ°ÆüÉô¼¼¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢µª²ð¤Ë¤Ï¤¢¤ëµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆü¡¢¥Þ¥Á¥ë¥À¤ÎÁ°¤Ë£³¿Í¤ÎÃË¤¬¸½¤ì¤Æ°¦¤Î¹ðÇò¤ò¤¹¤ë¡£Èà½÷¤Ï¤½¤ì¤òÁê¼ê¤Ë¤»¤º¡¢Î©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Þ¥Á¥ë¥À¤Ë¥Õ¥é¤ì¤¿Ã¯¤«¤¬µÕº¨¤ß¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ëµª²ð¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÇòÇÏ¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¤¢¤ë²èÁü¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£1980Ç¯º¢¤ÎÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥Þ¥Á¥ë¥À¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÇòÇÏ¤¬²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¹â¹»À¸¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥Á¥ë¥À¤È¶¦¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁÄÉã¤ÈÁÄÊì¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡££´¿Í¤ÏÁáÂ®ÏÃ¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
