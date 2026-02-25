¡Ø¶äº²¡Ù´°Á´¿·ºî±Ç²è¡¢¿·¤¿¤ÊÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÍ£°ì¤Î¸¶ºîËÜÊÔ»ÈÍÑÆÃÅµ¡¡Ëü»ö²°¤Ê¤É¤Î¸¶ºî¥³¥Þ¥·¡¼¥ëÁ´5¼ï
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¤Î´°Á´¿·ºî±Ç²è¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¸¶ºî¥«¥Ã¥È¡õ¥»¥ê¥Õ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¸¶ºî¥³¥Þ¥·¡¼¥ë¡×¤¬27Æü¤«¤é1½µ´Ö¸ÂÄê¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£Í£°ì¤Î¸¶ºîËÜÊÔ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾å±Ç·à¾ì¤ÇËü»ö²°¡¦½Õ±«Âè¼·»ÕÃÄ¡¦µÈ¸¶Åí¸»¶¿¡¦¿¿ÁªÁÈ¡¦Ú·°ÐÅÞ¤ÎÁ´5¼ï¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¥é¥ó¥À¥à¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌ¾¥·¡¼¥ó¤À¤é¤±¡ª¸¶ºîËÜÊÔ»ÈÍÑ¤Î¡Ø¶äº²¡ÙÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè3ÃÆ
¡¡¥·¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢À²ÂÀ¤Î¤¿¤á¤Ë·è»à¤Î³Ð¸ç¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ëËü»ö²°¤ÎÌÌ¡¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÈ¸¶¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¿À°Ò¤ä°¤ÉúÅÆ¤ÎßõÎõ¤ÊÀïÆ®¥â¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÆüÎØ¤ä·î±Ó¤Î»Ñ¤ò¶Å½Ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿¿ÁªÁÈ¤ä·ËÎ¨¤¤¤ëÚ·°ÐÅÞ¤Î¥·¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ä·Ë¤È¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤ÎÍ¦»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡×½é¤á¸¶ºî¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò½¸¤á¤¿¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î¥·¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¶äº²¡Ù¤Ï¡¢2003Ç¯12·î¤«¤é¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¶õÃÎ±Ñ½©»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤¬¸¶ºî¡£²Í¶õ¤Î¹¾¸Í¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖÅ·¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ÛÀ±¿Í¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â²°¤ÎºäÅÄ¶ä»þ¤È¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹SF»þÂå·à¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡19Ç¯6·î¤Ë´°·ë¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Îß·×7300ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¡£06Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¡¢¾®·ª½Ü¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤ÏÃÏ²¼Í·³ÔÅÔ»Ô¡¦µÈ¸¶¡£¡ÈÌë²¦¡ÉË±Àç¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢¸÷¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤Î³¹¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ëü»ö²°¤Î¶ä»þ¡¦¿·È¬¡¦¿À³Ú¤Î3¿Í¡£¸¶ºî»Ë¾åºÇ¤âÇ®¤¤¼î¶Ì¤ÎÌ¾¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¦µÈ¸¶±ê¾åÊÓ¤ò´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¤µ¤ì¤¿¡£
