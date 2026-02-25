Mrs. GREEN APPLE¡¢¡È¹õ´ã¶À¡É¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖQRO¡Ê¥¯¥í¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥º½¢Ç¤¡¡¿·CM¤Ë¡ÖMagic¡×µ¯ÍÑ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤¬¡¢¡Ö´ã¶À»Ô¾ì¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥á¥¬¥Í¥È¥Ã¥×¤Î¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖQRO¡Ê¥¯¥í¡Ë¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥º¤Ë½¢Ç¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·TVCM¡Ö´ã¶À»Ô¾ì¡ÖQRO¡×DEBUT ÊÓ¡×¤¬27Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ß¥»¥¹½Ð±é¡¢¹õ´ã¶ÀÀìÌç¡ÖQRO¡×¿·CM¡õ¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
¡¡Æ±¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ï¡È¹õ´ã¶ÀÀìÌç¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤È¤·¤¿¤â¤Î¡£¡Ö22¼ïÎà¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ß2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ê·×44¼ï¡Ë¡×¤ÎÉÊ¤½¤í¤¨¤Ç27Æü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î´ã¶À»Ô¾ìÅ¹ÊÞ¡¢¤ª¤è¤Ó´ã¶À»Ô¾ì¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿·TVCM¤Ï¡¢¥á¥¬¥ÍÂ¦¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÊõÊª¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿É½¾ð¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬¼ê¤ò¿¤Ð¤¹»Ñ¤ä¡¢¡ÖQRO¡×¤ò¤Þ¤È¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡ÖQRO¡×¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¡¢ËË¤Ë¥í¥´¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò»Ü¤·ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£CM¥½¥ó¥°¤ÏÆ±¥Ð¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¶Ê¡ÖMagic¡×¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤È¤¦¤¿¤Ó¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡£¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÉôÅ¹Æ¬¤Ç¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤ÎÁ´¿È¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¡£ÊÉÌÌ¤¬¥é¥Ã¥Ô¥ó
¥°²Ã¹©¤µ¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£27Æü¤«¤é¡ÖQRO¡×¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Mrs. GREEN APPLE´Æ½¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄê¥á¥¬¥Í¿¡¤2¼ïÎà¤Î¤¦¤Á¤¤¤º¤ì¤«¤òÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëCM¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëWEB ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖMAKE YOUR CM¡×¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£Mrs. GREEN APPLE¡¢¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½CM¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÂç¿¹¡Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥á¥¬¥Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¥á¥¬¥Í¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¤¤¤¦»£±Æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½QRO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÆ£ß·¡Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¼«Ê¬¤â¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼ã°æ¡Ë¹õ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´ÉôÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¹ç¤¦¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÂç¿¹¡ËËÜÅö¤Ë¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤êºÙÉô¤Þ¤Ç¡¢¹õ¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉÉ½¾ð¤¬°ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢QRO¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¹õ´ã¶À¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ê¼ã°æ¤µ¤ó¡Ë¹õ´ã¶À¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¤Ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥â¡¼¥É¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»þ¤Ë¤â¹õ´ã¶À¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¹ç¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½QRO¤Ï¿·À¸³è¤Î¤É¤ó¤ÊÁêËÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÊÆ£ß·¡Ë¿·À¸³è¤ÈQRO¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥·¥ã¥¥Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤¿¤¤»þ¤È¤«¡¢¿·¤·¤¤¥ª¥·¥ã¥ì¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤ÎÁêËÀ¤ËQRO¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¿·À¸³è¤Ï¤¼¤ÒQRO¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½3¿Í¤¬¿·¤¿¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÊÆ£ß·¡Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¹õ´ã¶À¤ò¤¢¤Þ¤ê»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢QRO¤ò¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â»äÉþ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂç¿¹¡ËÎÁÍý¤Ç¤¹¡£30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÎÁÍý¤òºî¤ë¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤º¢¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼ã°æ¡Ë¶Ú¥È¥ì¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤âËèÆü·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈQRO¤¬»÷¹ç¤¦Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
