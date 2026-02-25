¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Niko¤ó¤¬hitomi¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¡¡¥Ç¥â²»¸»¤¬½é¸ø³«¤Ë
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Niko¤ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ëhitomi¤Î¿·¶Ê¤Î¥Ç¥â²»¸»¤¬¡¢3·î¤ËÅìÌ¾ºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡Øhitomi¤ÈNiko¤ó¡¿LIVE TOUR 2026¡Ù¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ë¤Æ½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡Øhitomi¤ÈNiko¤ó¡¿LIVE TOUR 2026¡Ù¹ðÃÎ±ÇÁü
¡¡3·î4Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢10Æü¤ËÂçºå¡¢18Æü¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Øhitomi¤ÈNiko¤ó¡¿LIVE TOUR 2026¡Ù¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¹ðÃÎ±ÇÁü¤Ç¡¢Niko¤ó¤¬hitomi¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¿·¶Ê¡ÖTokey-Dokey¡×¤Î¥Ç¥â²»¸»¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¢¤¹26Æü¤Î¸á¸å9»þ¤«¤é¤Ï¡¢2ÁÈ¤¬ÅÔÆâË¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤â³«ºÅ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÆ±¤¸ÆâÍÆ¤¬Æ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¢£¡Øhitomi¤ÈNiko¤ó¡¿LIVE TOUR 2026¡Ù
3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° RAD HALL
3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡Âçºå¡¦ÆñÇÈ Yogibo META VALLEY
3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡Åìµþ¡¦¿·ÂåÅÄ LIVE HOUSE FEVER
½Ð±é¡§
hitomi¡ÊBAND SET¡Ë
Niko¤ó
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡Øhitomi¤ÈNiko¤ó¡¿LIVE TOUR 2026¡Ù¹ðÃÎ±ÇÁü
¡¡3·î4Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢10Æü¤ËÂçºå¡¢18Æü¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Øhitomi¤ÈNiko¤ó¡¿LIVE TOUR 2026¡Ù¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¹ðÃÎ±ÇÁü¤Ç¡¢Niko¤ó¤¬hitomi¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¿·¶Ê¡ÖTokey-Dokey¡×¤Î¥Ç¥â²»¸»¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡Øhitomi¤ÈNiko¤ó¡¿LIVE TOUR 2026¡Ù
3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° RAD HALL
3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡Âçºå¡¦ÆñÇÈ Yogibo META VALLEY
3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡Åìµþ¡¦¿·ÂåÅÄ LIVE HOUSE FEVER
½Ð±é¡§
hitomi¡ÊBAND SET¡Ë
Niko¤ó