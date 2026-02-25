¼«Ì±ÅÞ½°±¡µÄ°÷315¿Í¤ËÌó3Ëü±ß¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È ¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤Î¾¦ÉÊ·ô¤ÏÊª²Á¹â¤Ç¶ì¤·¤àÀ¤ÏÀ¤«¤éÈãÈ½¡×ÂåÉ½¼ÁÌä¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤ÎÅú¤¨¤Ï
¡¡25Æü¡¢»²µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤ÇÂåÉ½¼ÁÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÅÄÌ¾Éô¶©ÂåµÄ°÷¤¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ´½°±¡µÄ°÷¤Ë¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÌ¾ÉôµÄ°÷¤Ï¡ÖºòÇ¯¡¢Åö»þ¤ÎÀÐÇËÁíÍý¤Ï10Ëü±ß¤Î¾¦ÉÊ·ô¤ò15Ì¾¤ËÅÏ¤·¡¢Êª²Á¹â¤Ç¶ì¤·¤àÀ¤ÏÀ¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¡¢¼Õºá¤µ¤ì¡¢¾¦ÉÊ·ô¤ÏÊÖ´Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬½°±¡Áª¸å¤Ë¼«Ì±ÅÞ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÁ´°÷¤Ë¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤ò´óÉÕ¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢ºòÆü¤´¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤â¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÇ§¤á¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ½°µÄ±¡µÄ°÷Á´°÷¡¢Áí³Û¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£1Ëü±ß¤Ç¤âÌó300Ëü¡¢ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë3Ëü±ß¤Ê¤é1000Ëü±ß¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£Áí³Û¡¢¤½¤Î¸¶»ñ¤ÈÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´ÀâÌÀ´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¤È¤¤âº£¤âÀ¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¤äÊª²Á¹â¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ï¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ÁÌä¡£µÄ¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ö»ä¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ø¤Î´óÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¿Ò¤Í¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ·ï¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤ä¼ñ»Ý¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤ËºòÌëX¤Ç¤´ÀâÌÀ¤ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢½°µÄ±¡ÁíÁªµó¸å¡¢ÅÞ½êÂ°¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷Á´°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÂçÊÑ¸·¤·¤¤Áªµó¤ò·Ð¤ÆÅöÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¤Í¤®¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤â¹þ¤á¡¢º£¸å¤ÎµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢ÆàÎÉ¸©Âè2Áªµó¶è»ÙÉô¤È¤·¤ÆÉÊÊª¤ò´óÉÕ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÊÊª¤Ï¡¢ËÜÂÎ²Á³Ê¡¢¥×¥é¥¹¤·¤Æ¥·¥¹¥Æ¥àÎÁ¡¢¥×¥é¥¹Á÷ÎÁ¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤Æ1¿ÍÊ¬Ìó3Ëü±ß¤Ç¡¢¹ç·×315¿ÍÊ¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬»ÙÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÆàÎÉ¸©Âè2Áªµó¶è»ÙÉô¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¤«¤é¤Î»Ù½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¯ÅÞ»ÙÉô¤«¤éµÄ°÷¸Ä¿Í¤Ø¤Î´óÉÕ¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡Îá¾å¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÈÇ§¼±¤ò¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢µÄ¾ì¤«¤é¤Ï¥ä¥¸¤âÈô¤ó¤À¡£¡ÊABEMA TIMES¡Ë