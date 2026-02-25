¡Ö¤³¤ì¥«¡¼¥É¤À¤í¡×22ºÐÆüËÜÂåÉ½FW¡¢ÂÆ§¤Þ¤ìÃ¦¤²¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò½³¤êÈô¤Ð¤µ¤ì¡Ä¡ÈÅÜ¤ê¡É¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¡Ö½³¤Ã¤¿¤ä¤ÄÃ¯¡×¡ÖÂÖÅÙ°¤¤¤Ê¡×¤Þ¤µ¤«¤Î¶ò¹Ô¤Ë¥Õ¥¡¥óØÍ³´
¡Ú¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¡Û¥Ç¥ó¥Ç¥ë 1¡Ý4 ¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î22Æü¡¿¥Õ¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¯¥Þ¥ó¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂÆ§¤ß¢ª¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò½³¤êÈô¤Ð¤¹¶ò¹Ô¤Î½Ö´Ö
¡¡¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¤Î¸åÆ£·¼²ð¤¬¡¢Áê¼êÁª¼ê¤Î¶ò¹Ô¤Ë²×Î©¤Á¤ò¸«¤»¤¿¡£Ã¦¤²¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò½³¤êÈô¤Ð¤¹¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âÅÜ¤ê¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ó¥È=¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2·î22Æü¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°Âè26Àá¤Ç¥Ç¥ó¥Ç¥ë¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£¸åÆ£¤Ï¥ï¥ó¥È¥Ã¥×¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢MF°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¡¢MF»³ËÜÍý¿Î¡¢DFÃ«¸ý¾´¸ç¡¢DFÈªÂç²í¡¢GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿24Ê¬¤Ë¤Ï¡¢Ã«¸ý¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¸åÆ£¤¬¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç·Ò¤®¡¢FW¥¤¥ê¥¢¥¹¡¦¥»¥ô¥¡¥¦¥¤¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÇÁ°Àþ¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¡£54Ê¬¤Ë¤Ï¡¢°ËÆ£¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢DF¥Ö¥ê¥¢¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ë¥ô¥§¥¹¤ËÂ¤òÆ§¤Þ¤ì¤ÆÅ¾ÅÝ¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬Ã¦¤²¤ë¤Û¤É¤ÎÀÜ¿¨¤ÇPK³ÍÆÀ¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¸åÆ£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ç¿³¤ÏÅ«¤ò¿á¤«¤º¤Ë»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¹Ô¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸åÆ£¤Î²¼¤ËÇ¦¤Ó´ó¤Ã¤¿¥´¥ó¥¶¥ë¥ô¥§¥¹¤¬¡¢¸åÆ£¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÌÜ»ë¤·¤Æ¤½¤³¤«¤é¤Ê¤ó¤È±¦Â¤Ç½³¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ë²×Î©¤Ã¤¿¸åÆ£¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤¿¤¬¼ç¿³¤Ï¸«¤Æ¤ª¤é¤º¡£ºÇ¸å¤ÏGK¥´¡¼¥Æ¥£¥¨¡¦¥¬¥í¥ó¤¬½¦¤Ã¤Æ¡¢¸åÆ£¤ËÅê¤²ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ê¤¤¤«¡¼¡×¡Ö¸åÆ£¥¹¥Ñ¥¤¥¯Ã¦¤²¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡ÖÆ§¤Þ¤ì¤¿¤ó¤«¡©¥Õ¥¡¥¦¥ë¼è¤é¤ì¤ó¤«¡×¤È¡¢È½Äê¤òÉÔÉþ¤È¤¹¤ëÀ¼¤¬¹¤¬¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥´¥ó¥¶¥ë¥ô¥§¥¹¤Ë¤è¤ë¤³¤ÎÈó¿Â»ÎÅª¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯½³¤é¤ì¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤¢¤¤¤Ä¡×¡ÖÂÖÅÙ°¤¤¤Ê¡×¡Ö¸åÆ£¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯½³¤Ã¤¿ÅÛÃ¯¡©¡×¡Ö¤³¤ì¥«¡¼¥É¤À¤í¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¸åÆ£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢87Ê¬¤Ë¤â¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥À¥á²¡¤·¤È¤Ê¤ë4ÅÀÌÜ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥´¡¼¥ë¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë