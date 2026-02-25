¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¥¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥Í¥ë¹ØÆþÆÃÅµÈ¯É½¡¡Ä¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÉÕ¤¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ë·èÄê
¡¡Ì¡²è¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¥¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤¬¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ëÝ»³ÁÏÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡õÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÉÕ¤¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¹ØÆþ¾ÚÌÀ½ñ¤È¤·¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤È¤È¤â¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¡£¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï£±¼ïÎà¤ÇÁ´¥¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥Í¥ë¶¦ÄÌ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¨¥ì¥ó¡õ¥ê¥ô¥¡¥¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡ÙÆÃÅµ¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Î±Ä¶ÈÉô¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ëÝ»³ÀèÀ¸¤«¤é¿½¤·½Ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ÞÁ´°÷¤ËÆ±Éõ¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1Ëç1Ëç¡¢Èþ¤·¤¯»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¥¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù16¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡¢À¤³¦¤Ë1ÅÀ¤À¤±¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥Í¥ë¡¢Áª¤Ù¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢Ã±¹ÔËÜ1´¬¡Á34´¬¤ÎÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢½é¤Î¥°¥Ã¥º²½¤È¤Ê¤ë¥«¥é¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤ò´Þ¤àÁ´52¼ïÎà¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿52ÅÀ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤òÁª¤Ó¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤Ï¡¢2009Ç¯9·î¡Á2021Ç¯4·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡ØÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¡ÖÊÉ¡×¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤¹¿ÍÎà¤¬¡¢¿Í¤òÊá¿©¤¹¤ë¡Öµð¿Í¡×Áê¼ê¤ËÀäË¾Åª¤ÊÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÊª¸ì¡£µð¿Í¤¿¤Á¤ÈÆ®¤¦¡ÖÄ´ººÊ¼ÃÄ¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ´¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥¨¥ì¥ó¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÀïÆ®Èþ¾¯½÷¡¦¥ß¥«¥µ¡¢Æ¬Ç¾ÇÉ¡¦¥¢¥ë¥ß¥ó¤Î3¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç1.4²¯Éô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¡²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ï2013Ç¯¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¸å¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë´°·ëÊÔ¡Ê¸åÊÔ¡Ë¤¬2023Ç¯11·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï»°±º½ÕÇÏ¤µ¤ó¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¡ÊÁ°ÊÓ¡¦¸åÊÓ¡Ë¤â¤µ¤ì¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
