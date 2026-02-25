¥¢¥ë¥Ô¡¼Ê¿»Ò¡¡È¿¹³´ü·Þ¤¨¤¿Ä¹ÃË¤ÎÉô²°¤ÎÊÉ¤Ë±ú¤ß¤òÈ¯¸«¡Ä¸·¤·¤¯¼¸¤ë¤Ù¤¡©¡¡¥ß¥¥Æ¥£¤Î²óÅú¤Ï
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ë¥³&¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¡Ê47¡Ë¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿»Ò¤Ï2007Ç¯9·î¤Ë·ëº§¡¢¸½ºßÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Ç14ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Ç12ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿»Ò¤ÏÍ£°ì¡Ö¸ø¶¦¤Î¾ì¤ÇÁû¤°¤Ê¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò³Ý¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤±¤Ï¡¢²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»×½Õ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¿¹³´ü¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥Þ¥Þ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢À¸°Õµ¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë»þ¡¢ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ä¹ÃË¤ÎÉô²°¤Ë¡¢ÍÑ»ö¤¬¤¢¤êÎ©¤ÁÆþ¤ë¤È¡¢ÊÉ¤Ë¡Ö¥¬¡¼¥ó¤Ã¤ÆÄÙ¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿±ú¤ß¡×¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤â¸«¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤Èº¤ÏÇ¡£¸·¤·¤¯¸À¤¦¤«Çº¤ó¤ÀËö¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡¢¥Þ¥Þ¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤«¡©Êª¤ËÅö¤¿¤ë¤Ê¤è¡×¤È¸À¤¦¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤Ç¤â¤Í¤§¡¢ÃÛ3Ç¯ÌÜ¤ÎÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¡¢¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Åö¤ÎÄ¹ÃË¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤¡¡×¤È¤À¤±ÊÖ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËÜÍè¤À¤Ã¤¿¤é¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤È¡¢¸«¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Î¶¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È3»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Æ£ËÜÈþµ®¤Ï¡Ö¡È¤ªÇ¯¶Ì¤«¤é°ú¤¯¤è¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£»Ò¶¡¤Ë¡Ö¤³¤ì¡¢¤¤¤¯¤é¤«¡Ê¶È¼Ô¤Ë¡ËÊ¹¤¯¤Í¡©¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤«¤é¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¼«Ê¬¤â1²ó¡¢ÄË¤¤ÌÜ¤ò¤ß¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£