¡Ö¥Þ¥¸¤Ç°Û¼¡¸µ¡×°ËÅì½ãÌé¡¢°ì½Ö¤ÇDF¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤¹¤ëÄ¶¡¦µÞ²ÃÂ®¢ª°ðºÊ¥É¥ê¥Ö¥ëßÚÎö¤Ç·èÄêµ¡ÁÏ½Ð¡ÖÊÌ³Ê¤À¤Ê¡×¡Ö·è¤á¤Æ¤¿¤é¤Û¤Ü¥í¥Ã¥Ù¥ó¡×
¡Ú¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¡Û¥Ø¥ó¥¯ 0¡Ý3 ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ë¡¦¥ê¥¨¡¼¥¸¥å¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î22Æü¡¿¥»¥²¥«¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û°ì½Ö¤ÇDF¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤¹¤ë¡ÈÄ¶¡¦µÞ²ÃÂ®¡É¥É¥ê¥Ö¥ë
¡¡¥Ø¥ó¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¤Î°ËÅì½ãÌé¤¬¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤Ç·èÄêµ¡¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥ó¥¯¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2·î22Æü¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°Âè26Àá¤Ç¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ë¡¦¥ê¥¨¡¼¥¸¥å¤ÈÂÐÀï¡£°ËÅì¤Ï4-3-3¤Îº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï20Ê¬¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Î³«¤¤¤¿°ÌÃÖ¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿°ËÅì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÂ¸µ¤Ë¼ý¤á¤ë¤È¡¢°ì½Ö¤ÎÀÅ»ß¤«¤é±¦Â¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç½Ä¤Ø»ý¤Á½Ð¤¹¡£¡È0¢ª100¡É¤ÎµÞ²ÃÂ®¤Ë¡¢¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤¿DF¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥Õ¥©¥Ã¥·¡¼¤ÏÂÎÀª¤òÊø¤·¡¢´°Á´¤Ë¿¶¤êÀÚ¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤ÇÁ°Êý¤Ø»ý¤Á±¿¤ó¤À°ËÅì¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ø¿¯Æþ¡£¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿2¿ÍÌÜ¡¢3¿ÍÌÜ¤Î¼éÈ÷¼Ô¤òºÙ¤«¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤«¤ï¤¹¤È¡¢Ãæ±û¤ØÀÚ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï4¿ÍÌÜ¤ÎDF¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢°ìÏ¢¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£
¡¡ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ï¤¨¡¼¡×¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¤¹¤®¤ë¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖºÇ½é¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Êø¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤¨¤°¤¤²ÃÂ®¤ä¡×¡Ö°ËÅì½ãÌé¤Î¤¢¤Î²ÃÂ®¡¢¥Þ¥¸¤Ç°Û¼¡¸µ¡×¡Ö°ì½Ö¤Ç¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÈ¿Â§¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÈÄ¶²ÃÂ®¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¡ÖÊÌ³Ê¤À¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö·è¤á¤Æ¤¿¤é¤Û¤Ü¥í¥Ã¥Ù¥ó¡×¤È¾Î»¿¤¬¤ä¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤«¤é¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Ü¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¤Î±Ô¤¤Èô¤Ó½Ð¤·¤äÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥¯¥í¥¹¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¡¢69Ê¬¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£°ËÅì¤¬²ø²æÌÀ¤±¤«¤éÀèÈ¯Éüµ¢¸å¡¢¥Ø¥ó¥¯¤Ï¸ø¼°Àï7»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¡Ê6¾¡1Ê¬¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢0¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¡¢Ï¢¾¡¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë