¼Â¼ÌÈÇ¡ØONE PIECE¡Ù¡¡¥·¡¼¥º¥ó2ÇÛ¿®³«»ÏÆü¤Î3¡¦10¤ËÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ·èÄê¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¡ÈÆÃÊÌ±ÇÁü¡É¤â
¡¡ÈøÅÄ±É°ìÏº»á¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¡ØINTO THE GRAND LINE¡Ù¡Ê3·î10Æü¤«¤éÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¤ÎÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¡ÖONE PIECE: INTO THE GRAND LINE - FAN EVENT¡×¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼Â¼ÌÈÇ¡ØONE PIECE¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2Í½¹ðÊÔ¤ÎÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ
¡¡¤Ä¤¤¤ËÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤¬¡È°ÎÂç¤Ê¤ë¹ÒÏ©¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥é¥¤¥ó¡Ë¡É¤Ø¡£¥·¡¼¥º¥ó2ÇÛ¿®³«»ÏÆü¤È¤Ê¤ë3·î10Æü¤Ë1Æü¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥·¡¼¥º¥ó2¤Î1ÏÃ¡¢2ÏÃ¡ÊÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¡Ë¡£¡È»Ï¤Þ¤ê¤È½ª¤ï¤ê¤ÎÄ®¡É¥í¡¼¥°¥¿¥¦¥ó¤«¤é³«Ëë¤·¡¢°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¥ë¥Õ¥£¤¿¤Á¤ÎËÁ¸±¡¢¼¡¡¹¤Ë¸½¤ì¤ë¡È¤¢¤Î¡É¿·¤¿¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¡£ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¼Â¼ÌÈÇ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò±Ç²è´Û¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢Âç²»¶Á¤Ç³Ú¤·¤á¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Îµ®½Å¤ÊÆÃÊÌ±ÇÁü¤Î¾å±Ç¤â·èÄê¡£¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤«¤é¤Î¥¦¥§¥ë¥«¥à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£Ìò¡§¥¤¥Ë¥ã¥¡¦¥´¥É¥¤¤È¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ÈøÅÄ±É°ìÏº»á¤«¤éÍè¾ì¼Ô¤Ø¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸±ÇÁü¤¬ÅþÃå¡£¤½¤·¤ÆËÜÊÔ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤â¡©¡ØONE PIECE¡Ù¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î±ÇÁü¤ÏÉ¬¸«¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¼Â»Ü·èÄê¡£¥·¡¼¥º¥ó2¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤Î¥¯¥ê¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Á´¹ñ3ËüËç¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¸ìÈÇÍ½¹ðÊÔ¤¬YouTube¤Ç½é¸ø³«¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎËÁ¸±¤Î°ìÃ¼¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Ææ¤ÎÈþ½÷¥ß¥¹¡¦¥ª¡¼¥ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÈëÌ©ÈÈºá²ñ¼Ò¡Ö¥Ð¥í¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¹¡×¤ÎÌÌ¡¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢¡ÈÅßÅç¡É¥É¥é¥àÅç¤Ç¤Î¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Dr.¥Ò¥ë¥ë¥¯¤äDr.¤¯¤ì¤Ï¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤òËÜÊÔ¤ÇÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¶»¤Î¹âÌÄ¤ëÆüËÜ¸ìÈÇÍ½¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
