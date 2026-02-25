¡ÚÅ·µ¤¡Û±«¤Çµ¤²¹µÞ¹ß²¼¡¡´ØÅì¤ÏÌë¤Ë¤«¤±¤Æ´¨¤¯
25Æü¡Ê¿å¡Ë±«¤Çµ¤²¹µÞ¹ß²¼¡£´ØÅì¤ÏÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤É¤ó¤É¤ó´¨¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ã25Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÅ·µ¤¡ä
ËÜ½£Æî´ß¤Ë¤Î¤Ó¤ëÁ°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç¤Ï1»þ´Ö¤Ë30¥ß¥ê°Ê¾å¤Î±«¤¬¹ß¤ê¡¢Á´¹ñ¤Çº£Ç¯½é¤á¤Æ·ã¤·¤¤±«¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°Àþ¼þÊÕ¤Ç¤ÏÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ¤Ç¤ÏºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®24.7¥á¡¼¥È¥ë¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤äÅìËÌ¤Ç¤Ï¼¡Âè¤Ë±«¤¬¤ä¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢´ØÅì¤äÅì³¤¡¢¶áµ¦¤Ç¤ÏÌë¡¢¤ªµ¢¤ê¤Î»þ´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ¤â±«¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ØÅì±è´ßÉô¤Ç¤ÏÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±«¤ÇÆüÃæ¤âµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢Á°Æü¤È¤Î´¨ÃÈº¹¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌËÌÉô¤ÏÀ²¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ãÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡ÊÁ°Æüº¹¡Ë¡ä
°ìÆü¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Îµ¤²¹¤Ç¡¢´ØÅì¤Ç¤ÏÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤É¤ó¤É¤óµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ 3¡î¡Ê¡Ü1¡Ë¡¢ÀçÂæ 7¡î¡Ê-5¡Ë¡¢¿·³ã 10¡î¡Ê-4¡Ë¡¢Åìµþ 12¡î¡Ê-6¡Ë¡¢Ì¾¸Å²° 16¡î¡Ê-4¡Ë¡¢Âçºå 14¡î¡Ê-6¡Ë¡¢Ä»¼è 11¡î¡Ê-4¡Ë¡¢¹âÃÎ 18¡î¡Ê-2¡Ë¡¢Ê¡²¬ 14¡î¡Ê¡Ü3¡Ë¡£
¡ã½µ´ÖÍ½Êó¡ä
¢£À¾ÆüËÜ
¤³¤ÎÀè¡¢Å·µ¤¤Ï¼þ´üÊÑ²½¡£26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏÆüº¹¤·¤¬Ìá¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£27Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÏºÆ¤Ó¹¤¯±«¡£3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¤ª½Ð¤«¤±ÆüÏÂ¤Ç¤¹¤¬¡¢½µÌÀ¤±¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â±«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏÀ²¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´ØÅìÆîÉô¤Ï¤°¤º¤Ä¤¤¤¿Å·µ¤¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£27Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¤¯¤â¤ê¤ä±«¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Àã¤ÎÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤À¤ì¤äÍîÀã¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á2Æü¡Ê·î¡Ë¤ÏÀ²¤ì¤Æ¥Ý¥«¥Ý¥«ÍÛµ¤¡¢²ÖÊ´¤¬ÂçÎÌ¤ËÈô¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£