ÂÀÅÄ¸÷¤¬¼ÂÌ¾¹ðÇò¡¢¼«Ãø¤Î¾®Àâ¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÊªºî²È¡ÖºÇ¸å¡¢µã¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¤«¤é¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤¬24Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö²ÐÍËJUNK¡¡Çú¾ÐÌäÂê¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÁêÊý¤ÎÅÄÃæÍµÆó¡Ê61¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£ÂÀÅÄÃø¤Î¾®Àâ¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¿ÍÎà¡ª¡×¤òÀä»¿¤·¤¿ºî²È¤ÎÌ¾Á°¤ò¼ÂÌ¾¤Ç¹ðÇò¤·¤¿¡£
ÂÀÅÄ¤Ï20ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¹â¶¶¸»°ìÏº¤ÎÈô¤Ö¶µ¼¼¡×¤Çºî²È¤Î¹â¶¶¸»°ìÏº»á¤È¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹â¶¶»á¤ÎÂåÉ½ºî¡Ö¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¥®¥ã¥ó¥°¤¿¤Á¡×¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬¥ï¥±Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾®Àâ¤Ç¤·¤Æ¤Í¡£¼ã¤¤º¢ÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¹â¶¶¸»°ìÏº¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤éµð¾¢¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¹¤è¡¢¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¿ÍÎà¡ª¡Ù¤¬Âç·æºî¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£²¶¤¬Ë«¤á¤í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¶¼¤·¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤¬¿©¤¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£3²óÆÉ¤ó¤À¤È¡£¤¢¤ó¤Ê¤â¤ó3²óÆÉ¤á¤ë¤«¤È¡£Âç·æºî¤À¤è¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£
¹â¶¶»á¤«¤é¡Ö¾Þ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Áª¹Í°Ñ°÷¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡»È¤¨¤Í¡¼¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£ºÇ¸å¡¢µã¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
ÂÀÅÄ¤Ï23Ç¯3·î¤Ë¸¸Åß¼Ë¤«¤é¾®Àâ¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¿ÍÎà¡ª¡×¤ò½ÐÈÇ¡£