¡¡25Æü¡¢»²±¡ËÜ²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÅÄÌ¾Éô¶©ÂåµÄ°÷¤¬ÂåÉ½¼ÁÌä¤ËÎ©¤Á¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤ÎÄãÌÂ¤äÊª²Á¹â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¥ê¥º¥à¤òÊø¤µ¤ì¤ë¡×¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎ©·ûµÄ°÷¤¬¡Ö¤¤¤¤»ØÅ¦¤À¡ª¡×¤ËÆ°ÍÉ¢ª¹ñ²ñ¤Ç¾Ð¤¤¤Î½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡ÅÄÌ¾ÉôµÄ°÷¤Ï¡Ö²æ¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤ÎÄãÌÂ¤¬Ä¹´ü²½¤·¡¢¹ñºÝÈæ³Ó¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï¼Â¼ÁÄÂ¶â¤ä1¿ÍÅö¤¿¤êGDP¤Ç¿¤ÓÇº¤ß¡¢Ë¤«¤µ¤«¤é¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£µÄ¾ìÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼±ç¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡ÅÄÌ¾ÉôµÄ°÷¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÁíÍý¤Ï¡ØÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¿¤Ó¤Ï¥×¥é¥¹¡Ù¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤â¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¼«Ê¬¤ËÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤¿ô»ú¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Ë¶ì¤·¤à¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÀ¿¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈµÍ¤á´ó¤ë¤ÈµÄ¾ìÆâ¤«¤é¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¤½¤¦¤À¡ª¡×¤ÈÆ±°Õ¤¹¤ëÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÌ¾ÉôµÄ°÷¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹°Ê¹ß¡¢ÄÂ¶â¤ÈÀ®Ä¹¤Î¹¥½Û´Ä¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£À¯ÉÜ¤Ï¼Â¼ÁÄÂ¶âÄã²¼¤È±ß°Â¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© ¤Þ¤¿¡¢Êª²Á¹â¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ëÃæ¡¢²È·×ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¸þ¤±¤¿ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÊª²Á¹âÂÐºö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡© ±ß°Â¤ÎÀ§Àµ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡© ÌÀ³Î¤Ë¤ª¼¨¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄÉµÚ¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤³¤Ç ¡È»ö·ï¡É¤¬µ¯¤¤ë¡£
¡¡ÌîÅÞ¤«¤é¡Ö¤¤¤¤»ØÅ¦¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÀ¼±ç¡É¤¬Èô¤Ó¡¢¤³¤ì¤ËÅÄÌ¾ÉôµÄ°÷¤Ï¥ê¥º¥à¤òÊø¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¤¤ï¤ë¤æ¡Ä¡×¤ÈÀå¤¬¤â¤Ä¤ì¡¢¶ì¾Ð¤¤¡£µÄ¾ìÆâ¤Ë¤â¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£ÅÄÌ¾ÉôµÄ°÷¤Ïµ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë130Ëü¤ÎÊÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È¿¿·õ¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¼Áµ¿¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÅÄÌ¾ÉôµÄ°÷¤Î¼ÁÌä¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ö¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¸«Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤´»ØÅ¦¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î¶ÐÏ«Åý·×¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥ó¥×¥ëÆþ¤ìÂØ¤¨¤Î±Æ¶Á¤òÄ´À°¤·¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¸ÛÍÑ¼Ô¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿¤Ó¤Ï¡¢À¯ÉÜ·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ç¤ª¼¨¤·¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Ë¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙµÚ¤Ó8Ç¯ÅÙ¤â¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿½¤·¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤È¤·¤ÆºÇÍ¥Àè¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Áí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤ä¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¡¦·ÚÌý¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤äÊä½õ¤Ë¤è¤ëÃÍ²¼¤²¡¢ÅÅµ¤¥¬¥¹ÎÁ¶â¤Î»Ù±ç¡¢½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢1À¤ÂÓÅö¤¿¤êÉ¸½àÅª¤ËÇ¯´Ö8Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö±ß°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÙÂØÁê¾ì¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÍ×°ø¤òÇØ·Ê¤Ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÄê¤Î»ö¹à¤¬°ÙÂØÁê¾ì¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì³µ¤Ë¿½¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ËÉÔÂ¬¤Î±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È²óÅú¤·¤¿¡£
