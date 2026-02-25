¡Ú´ÚÎ®¡ÛBLACKPINK¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖGO¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö±§Ãè¡×
BLACKPINK¤¬24Æü¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDEADLINE¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖGO¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï27Æü¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Ç¡¢¤½¤Î¹ðÃÎ¤Î¤¿¤á¤Î¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖGO¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢±§Ãè¤À¤Ã¤¿¡£·ÀÌó¤¹¤ëYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬24Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³¤¤ä¶õ¤òÄ¶¤¨¤Æ±§Ãè¤Ø¸þ¤«¤¦¹Ò³¤¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²áÄø¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£4¿Í¤¬¥ª¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢±§Ãè¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢Á¥½Ð¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖGO¡×¤¬À¤³¦¤Î¸À¸ì¤ÇÎ®¤ì¡¢Çò¤¤º½¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¸½¤ì¤¿¥·¥ó¥Ü¥ë¤¬¡ÖGO¡×¤À¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÅÅ»Ò¿·Ê¹¤Ï¡ÖBLACKPINK¤Î±§Ãè¤Ø¤´¾·ÂÔ¡¡Ä¶¸½¼Â±ÇÁüÈþ¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÀä»¿¤·¤¿¡£
¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡ÖGO¡×¤ÎÂ¾¤Ë¡ÖJUMP¡×¡ÖMe and my¡×¡ÖChampion¡×¡ÖFxxxboy¡×¤Î5¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£