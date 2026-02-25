Mrs.GREEN APPLE Âç¿¹¸µµ®¡õ¼ã°æÞæÅÍ¤¬30ºÐÌÜÁ°¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¡¡£³¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Í£ò£ó¡¥¡¡£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·£Ã£Í¤¬£²·î£²£·Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö´ã¶À»Ô¾ì¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¬¥Í¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢£´£´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤ë¹õ´ã¶ÀÀìÌç¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö£Ñ£Ò£Ï¡Ê¥¯¥í¡Ë¡×¤ò¡¢£²£·Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î´ã¶À»Ô¾ìÅ¹ÊÞ¡¢¤ª¤è¤Ó´ã¶À»Ô¾ì¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯Çä¡££Í£ò£ó¡¥¡¡£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥º¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢£³¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·£Ô£Ö£Ã£Í¡Ö´ã¶À»Ô¾ì¡Ø£Ñ£Ò£Ï¡Ù£Ä£Å£Â£Õ£ÔÊÓ¡×¤òÁ´¹ñÊü±Ç¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥á¥¬¥Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¥á¥¬¥Í¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¤¤¤¦»£±Æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£Ã£Í¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÇ®ÊÛ¡£¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¡Ê£³£²¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¹õ´ã¶À¤ò¤¢¤Þ¤ê»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢£Ñ£Ò£Ï¤ò¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â»äÉþ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¿·¤¿¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Âç¿¹¤Ï¡ÖÎÁÍý¤Ç¤¹¡££³£°ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÎÁÍý¤òºî¤ë¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤º¢¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥®¥¿¡¼¤Î¼ã°æÞæÅÍ¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¡Ö¶Ú¥È¥ì¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤âËèÆü·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£³£°ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È£Ñ£Ò£Ï¤¬»÷¹ç¤¦Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£Ð£Ò¤·¤¿¡£