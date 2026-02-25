µÓËÜ²È¡¦ºä¸µÍµÆó¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ê¡¢»ÖÅÄÌ¤Íè¤Èº´Æ£ÆóÏ¯¤¬³ÐÀÃ¤·¤¿¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù ¤Ê¤¼¶È³¦Æâ¤Ç¡Ö·æºî¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤«
¡ü¡Ø14ºÐ¤ÎÊì¡Ù¤ÈÊÂ¤Ö¡ÖÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×
º£Åß¥É¥é¥Þ¤ÇÏÃÂêÀ¤Î¹â¤¤¼ç±é½÷Í¥¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù(TBS·Ï)¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
»ÖÅÄ¤Ï¡Ø14ºÐ¤ÎÊì¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢2006Ç¯)¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É20Ç¯¸å¤È¤Ê¤ëÆ±ºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤Æ¾Î»¿¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¯½Õ¥É¥é¥Þ¤Î¡Ø¥¨¥é¡¼¡Ù(ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¤Ç¤âÈª²ê°é¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢32ºÐ¤Ë¤·¤ÆËÜÅö¤ÎÁ´À¹´ü¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê»ÖÅÄ¤Î½Ð±éºî¤Ç¡Ø14ºÐ¤ÎÊì¡Ù¤ÈÊÂ¤Ö¡ÖÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù(2007Ç¯ ¢¨FOD¤ÇÇÛ¿®Ãæ)¡£Åö»þ14ºÐ¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆñÌò¤ò¹¥±é¤·¤ÆÁá¤¯¤âÌ¾Í¥¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÆÀ¤¿¡£
Æ±ºî¤ÏµÓËÜ¤Îºä¸µÍµÆó¤¬¸þÅÄË®»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÌ¾ºî¤Ç¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¥È¥ê¥Ó¥¢Åª¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤âÂ¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡¦ÌÚÂ¼Î´»Ö¤¬·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡û³Ø±à¥É¥é¥Þ¤È¥ê¡¼¥¬¥ë¥É¥é¥Þ¤ÎÎ¾¼è¤ê
ÉñÂæ¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ëÉáÄÌ¤ÎÃæ³Ø¹»¡£¼Â¼ÁÅª¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¤¤¤¸¤áÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊÛ¸î»Î¡¦ÀÑÌÚ¼î»Ò(¿ûÌîÈþÊæ)¤ÈÎ×»þ¶µ°÷¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿²ÃÃÏ¹ÌÊ¿(°ËÆ£½ß»Ë)¤Î2¿Í¤Ç¡¢ÍõÂôÌÀÆü¹á(»ÖÅÄÌ¤Íè)¤ÎÅ¾Íî»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¤¤¸¤á¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÌÀÆü¹á¤Ï»àË´¤·¡¢¼î»Ò¤Ï¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é¿¿ÁêµæÌÀ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÅê¤²ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ç¤âÆÍ¤¿Ê¤à»Ñ¤ò¿ûÌî¤¬Ç®±é¡£³Ø¹»Â¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë±«ÌÚ¿¿À¡(É÷¿á¥¸¥å¥ó)Éû¹»Ä¹¤ä¶µ»Õ¤¿¤Á¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¹ÌÊ¿¤È¤È¤â¤Ë¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤¸¤áÌäÂê¤ò°·¤Ã¤¿³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤âÇ»¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÀÆü¹á¤Î»à¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¤¤¸¤á¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£³Ø¹»¤È¤¤¤¦³°Éô¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Å¤é¤¤Ì©¼¼¤Çµ¯¤¤¿»ö·ï¤À¤±¤Ë¡¢¾ÚµòÊÝÁ´¡¢¾Ú¸À¼Ô¤Î³ÎÊÝ¡¢À¸ÅÌ¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡¢±£ÊÃµ¿ÏÇ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê»ö·ï¡¢³Ð¸ç¤Î¹ðÈ¯¤Ê¤É¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÎÏ¢Â³¤Ë°ú¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Î¤¤¤¸¤á¤Ï¡È¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¡É¤È¡È¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¡É¤È¤¤¤¦¸Ä¿Í´Ö¤ÎÌäÂê¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Åöºî¤Ï¡Ö³Ø¹»Á´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¿¦°÷¼¼Æâ¤Î¤¤¤¸¤á¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤¤¤¸¤á¤Ê¤É¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë¤¤¤¸¤á¤Î¹½Â¤¤¬Áí¹çÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËµÓËÜ¤Îºä¸µ¤¬¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò¸ò¤¨¡¢¿Í´Ö¤Î¶È¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤ë¤³¤È¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤â¤¦1¤ÄÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ºä¸µ¤Î¼ê¤¬¤±¤¿ÂçÃÀ¤Ê2Éô¹½À®¡£Âè1ÏÃ¡ÁÂè7ÏÃ¤ÎÂè1Éô¤Ï³Ø¹»¡¢Âè8¡Á12ÏÃ¤ÎÂè2Éô¤ÏË¡Äî¤ÈÉñÂæ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ø±à¥É¥é¥Þ¤«¤é¥ê¡¼¥¬¥ë¥É¥é¥Þ¤Ë°ìÊÑ¤µ¤»¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤½¤Î½ªÈ×¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½ÅÍ×¿ÍÊª¤Ï¡¢ÌÀÆü¹á¤È¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿ÊþÈþ(Ã«Â¼Èþ·î)¡£2¿Í¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿ÍÊÁ¤È´Ø·¸À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ËÎÞ¤òÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡Ö³Ø¹»¤Î¤¤¤¸¤áÌäÂê¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Çºä¸µ¤¬ÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£ÎáÏÂ¤Îº£¤Ê¤ªÆ±¤¸ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ºä¸µ¤Ë¤Ï¡ÖÎáÏÂÈÇ¤ÎÂ³ÊÔ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡üºä¸µÍµÆó¤¬¥«¥ê¥¹¥Þ²½¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë
¤½¤Îºä¸µÍµÆó¤Ï2010Ç¯Âå¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡ÖºÇ¤âÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤µÓËÜ²È¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÏ¢¥É¥é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï1989Ç¯¤Î¡ØÆ±¡¦µé¡¦À¸¡Ù(¥Õ¥¸·Ï)¡£¤½¤·¤Æ91Ç¯¤Î¡ØÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù(¥Õ¥¸·Ï)¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¼ÆÌç¤Õ¤ß¤ÎÌ¡²è¼Â¼Ì²½¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢92Ç¯¤Î¡ØÆó½½ºÐ¤ÎÌóÂ«¡Ù¡¢96Ç¯¤Î¡ØÍã¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¥Õ¥¸·î9¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤¢¤ÈµÙÍÜ¡£Éüµ¢¸å¤â04Ç¯¤Î¡Ø°¦¤··¯¤Ø¡Ù¡Ø¥é¥¹¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¡¢06Ç¯¤Î¡ØÀ¾Í·µ¡Ù¡Ø¥È¥Ã¥×¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤È¥Õ¥¸·î9¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢10Ç¯Âå¤Î¤è¤¦¤Ë¡Öºä¸µ¤ÎµÓËÜ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢07Ç¯¤Î¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤Ç¸þÅÄË®»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤¢¤È¡¢08Ç¯¤Î¡ØÎÄ´ñÅª¤ÊÈà½÷¡Ù(TBS·Ï)¡¢10Ç¯¤Î¡Ø¥Á¥§¥¤¥¹¡Á¹ñÀÇºº»¡´±¡Á¡Ù(NHKÁí¹ç)¤È¥Õ¥¸°Ê³°¤Ç¤ÎºîÉÊ¤¬Áý¤¨¡¢¼Ò²ñÇÉ¤ÎÆâÍÆ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¤½¤·¤Æ10Ç¯¤Î¡ØMother¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¡¢11Ç¯¤Î¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¸¤¤Æ¤æ¤¯¡Ù(¥Õ¥¸·Ï)¡¢13Ç¯¤Î¡ØWoman¡Ù(Æü¥Æ¥ì·Ï)¡¢18Ç¯¤Î¡Øanone¡Ù(Æü¥Æ¥ì·Ï)¤È¼Ò²ñÇÉºîÉÊ¤òÏ¢È¯¡£¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÖµÓËÜ²È¤ÎºÇ¹âÌ¾ÍÀ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸þÅÄË®»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Îºä¸µ¤Ï¶È³¦Æâ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¼õ¾ÞÎò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Çºä¸µÍµÆó¤È¤¤¤¦¥«¥ê¥¹¥ÞµÓËÜ²È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÎºîÉÊ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ºÇ¸å¤Ë¼ç¤Ê¥È¥ê¥Ó¥¢¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬±é¤¸¤ëÌÀÆü¹á¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¾®Ìî²ÖÍü¡¢ÌÀÆü¹á¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÇÍ¥ÅùÀ¸¤Î»³À¾Ëã°á¤Ë°ËÆ£º»è½¡¢¹ñ¸ì¶µ»Õ¡¦·§ÂôÌÐ»Ô(º´Æ£ÆóÏ¯)¤ÎÌ¼¡¦·§Âôºù¤ËÇÈÎÜ¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¸½ºß¤Ï¼ç±éµé½÷Í¥¤À¤¬¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯Á°¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ°ìÀþ¤òÂà¤¤¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ö¥È¡Ù¤Î¿åÅè¥Ò¥í¤È¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥á¥Ó¥¦¥¹¡Ù¤Î¸Þ½½ÍòÈ»»Î¤¬ºÇ½é¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤â¹â¤¤¡£
ÇÐÍ¥¤ÎÃæ¤ÇÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ïº´Æ£ÆóÏ¯¤Î±éµ»¡£²¿ÅÙ¤«º´Æ£¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ºÝ¡¢¡ÖºÇ¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¯¡¢¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤¬¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÂè9ÏÃ¤Î±éµ»¤ÏµÓËÜ²È¤ÎÍ·ÀîÏÂÉ§¤Ë¼èºà¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¡£
ºîÉÊÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¿ûÌîÈþÊæ¡¢°ËÆ£½ß»Ë¡¢É÷¿á¥¸¥å¥ó¤é¤¬ËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡È±éµ»¹çÀï¡É¤¬¸«¤É¤³¤í¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤â¡ÖÇ®¤¤ºîÉÊ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤À¤±¤Çµ¨Àá¤´¤È¤ËÌó40ºî¡¢±ÒÀ±ÇÈ¤äÇÛ¿®¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÇ¯´Ö200ºîÁ°¸å¤Î¥É¥é¥Þ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ÉÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÏÂ¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÈ¯Ã£¤ÇÁý¤¨Â³¤±¤ë¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ò¸«¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎáÏÂ¤Îº£¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¸½ºß¤Îµ¨Àá¤äÀ¤Áê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²áµîºî¤ò¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡¦ÌÚÂ¼Î´»Ö¤¬¿ï»þ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÌÚÂ¼Î´»Ö ¤¤à¤é¤¿¤«¤· ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢·ÝÇ½¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡£»¨»ï¤ä¥¦¥§¥Ö¤Ë·î30ËÜ¤Î¥³¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈãÉ¾ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¡£¼èºàÎò2000¿ÍÄ¶¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀìÌç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥È¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¡ÖÄ°¤µ»¡×84¡Ù¤Ê¤É¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
º£Åß¥É¥é¥Þ¤ÇÏÃÂêÀ¤Î¹â¤¤¼ç±é½÷Í¥¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù(TBS·Ï)¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
»ÖÅÄ¤Ï¡Ø14ºÐ¤ÎÊì¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢2006Ç¯)¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É20Ç¯¸å¤È¤Ê¤ëÆ±ºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤Æ¾Î»¿¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¯½Õ¥É¥é¥Þ¤Î¡Ø¥¨¥é¡¼¡Ù(ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¤Ç¤âÈª²ê°é¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢32ºÐ¤Ë¤·¤ÆËÜÅö¤ÎÁ´À¹´ü¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Æ±ºî¤ÏµÓËÜ¤Îºä¸µÍµÆó¤¬¸þÅÄË®»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÌ¾ºî¤Ç¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¥È¥ê¥Ó¥¢Åª¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤âÂ¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡¦ÌÚÂ¼Î´»Ö¤¬·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡û³Ø±à¥É¥é¥Þ¤È¥ê¡¼¥¬¥ë¥É¥é¥Þ¤ÎÎ¾¼è¤ê
ÉñÂæ¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ëÉáÄÌ¤ÎÃæ³Ø¹»¡£¼Â¼ÁÅª¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¤¤¤¸¤áÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊÛ¸î»Î¡¦ÀÑÌÚ¼î»Ò(¿ûÌîÈþÊæ)¤ÈÎ×»þ¶µ°÷¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿²ÃÃÏ¹ÌÊ¿(°ËÆ£½ß»Ë)¤Î2¿Í¤Ç¡¢ÍõÂôÌÀÆü¹á(»ÖÅÄÌ¤Íè)¤ÎÅ¾Íî»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¤¤¸¤á¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÌÀÆü¹á¤Ï»àË´¤·¡¢¼î»Ò¤Ï¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é¿¿ÁêµæÌÀ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÅê¤²ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ç¤âÆÍ¤¿Ê¤à»Ñ¤ò¿ûÌî¤¬Ç®±é¡£³Ø¹»Â¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë±«ÌÚ¿¿À¡(É÷¿á¥¸¥å¥ó)Éû¹»Ä¹¤ä¶µ»Õ¤¿¤Á¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¹ÌÊ¿¤È¤È¤â¤Ë¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤¸¤áÌäÂê¤ò°·¤Ã¤¿³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤âÇ»¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÀÆü¹á¤Î»à¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¤¤¸¤á¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£³Ø¹»¤È¤¤¤¦³°Éô¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Å¤é¤¤Ì©¼¼¤Çµ¯¤¤¿»ö·ï¤À¤±¤Ë¡¢¾ÚµòÊÝÁ´¡¢¾Ú¸À¼Ô¤Î³ÎÊÝ¡¢À¸ÅÌ¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡¢±£ÊÃµ¿ÏÇ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê»ö·ï¡¢³Ð¸ç¤Î¹ðÈ¯¤Ê¤É¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÎÏ¢Â³¤Ë°ú¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Î¤¤¤¸¤á¤Ï¡È¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¡É¤È¡È¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¡É¤È¤¤¤¦¸Ä¿Í´Ö¤ÎÌäÂê¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Åöºî¤Ï¡Ö³Ø¹»Á´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¿¦°÷¼¼Æâ¤Î¤¤¤¸¤á¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤¤¤¸¤á¤Ê¤É¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë¤¤¤¸¤á¤Î¹½Â¤¤¬Áí¹çÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËµÓËÜ¤Îºä¸µ¤¬¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò¸ò¤¨¡¢¿Í´Ö¤Î¶È¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤ë¤³¤È¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤â¤¦1¤ÄÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ºä¸µ¤Î¼ê¤¬¤±¤¿ÂçÃÀ¤Ê2Éô¹½À®¡£Âè1ÏÃ¡ÁÂè7ÏÃ¤ÎÂè1Éô¤Ï³Ø¹»¡¢Âè8¡Á12ÏÃ¤ÎÂè2Éô¤ÏË¡Äî¤ÈÉñÂæ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ø±à¥É¥é¥Þ¤«¤é¥ê¡¼¥¬¥ë¥É¥é¥Þ¤Ë°ìÊÑ¤µ¤»¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤½¤Î½ªÈ×¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½ÅÍ×¿ÍÊª¤Ï¡¢ÌÀÆü¹á¤È¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿ÊþÈþ(Ã«Â¼Èþ·î)¡£2¿Í¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿ÍÊÁ¤È´Ø·¸À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ËÎÞ¤òÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡Ö³Ø¹»¤Î¤¤¤¸¤áÌäÂê¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Çºä¸µ¤¬ÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£ÎáÏÂ¤Îº£¤Ê¤ªÆ±¤¸ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ºä¸µ¤Ë¤Ï¡ÖÎáÏÂÈÇ¤ÎÂ³ÊÔ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡üºä¸µÍµÆó¤¬¥«¥ê¥¹¥Þ²½¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë
¤½¤Îºä¸µÍµÆó¤Ï2010Ç¯Âå¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡ÖºÇ¤âÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤µÓËÜ²È¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÏ¢¥É¥é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï1989Ç¯¤Î¡ØÆ±¡¦µé¡¦À¸¡Ù(¥Õ¥¸·Ï)¡£¤½¤·¤Æ91Ç¯¤Î¡ØÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù(¥Õ¥¸·Ï)¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¼ÆÌç¤Õ¤ß¤ÎÌ¡²è¼Â¼Ì²½¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢92Ç¯¤Î¡ØÆó½½ºÐ¤ÎÌóÂ«¡Ù¡¢96Ç¯¤Î¡ØÍã¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¥Õ¥¸·î9¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤¢¤ÈµÙÍÜ¡£Éüµ¢¸å¤â04Ç¯¤Î¡Ø°¦¤··¯¤Ø¡Ù¡Ø¥é¥¹¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¡¢06Ç¯¤Î¡ØÀ¾Í·µ¡Ù¡Ø¥È¥Ã¥×¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤È¥Õ¥¸·î9¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢10Ç¯Âå¤Î¤è¤¦¤Ë¡Öºä¸µ¤ÎµÓËÜ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢07Ç¯¤Î¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤Ç¸þÅÄË®»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤¢¤È¡¢08Ç¯¤Î¡ØÎÄ´ñÅª¤ÊÈà½÷¡Ù(TBS·Ï)¡¢10Ç¯¤Î¡Ø¥Á¥§¥¤¥¹¡Á¹ñÀÇºº»¡´±¡Á¡Ù(NHKÁí¹ç)¤È¥Õ¥¸°Ê³°¤Ç¤ÎºîÉÊ¤¬Áý¤¨¡¢¼Ò²ñÇÉ¤ÎÆâÍÆ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¤½¤·¤Æ10Ç¯¤Î¡ØMother¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¡¢11Ç¯¤Î¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¸¤¤Æ¤æ¤¯¡Ù(¥Õ¥¸·Ï)¡¢13Ç¯¤Î¡ØWoman¡Ù(Æü¥Æ¥ì·Ï)¡¢18Ç¯¤Î¡Øanone¡Ù(Æü¥Æ¥ì·Ï)¤È¼Ò²ñÇÉºîÉÊ¤òÏ¢È¯¡£¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÖµÓËÜ²È¤ÎºÇ¹âÌ¾ÍÀ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸þÅÄË®»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Îºä¸µ¤Ï¶È³¦Æâ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¼õ¾ÞÎò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Çºä¸µÍµÆó¤È¤¤¤¦¥«¥ê¥¹¥ÞµÓËÜ²È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÎºîÉÊ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ºÇ¸å¤Ë¼ç¤Ê¥È¥ê¥Ó¥¢¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬±é¤¸¤ëÌÀÆü¹á¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¾®Ìî²ÖÍü¡¢ÌÀÆü¹á¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÇÍ¥ÅùÀ¸¤Î»³À¾Ëã°á¤Ë°ËÆ£º»è½¡¢¹ñ¸ì¶µ»Õ¡¦·§ÂôÌÐ»Ô(º´Æ£ÆóÏ¯)¤ÎÌ¼¡¦·§Âôºù¤ËÇÈÎÜ¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¸½ºß¤Ï¼ç±éµé½÷Í¥¤À¤¬¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯Á°¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ°ìÀþ¤òÂà¤¤¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ö¥È¡Ù¤Î¿åÅè¥Ò¥í¤È¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥á¥Ó¥¦¥¹¡Ù¤Î¸Þ½½ÍòÈ»»Î¤¬ºÇ½é¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤â¹â¤¤¡£
ÇÐÍ¥¤ÎÃæ¤ÇÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ïº´Æ£ÆóÏ¯¤Î±éµ»¡£²¿ÅÙ¤«º´Æ£¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ºÝ¡¢¡ÖºÇ¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¯¡¢¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤¬¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÂè9ÏÃ¤Î±éµ»¤ÏµÓËÜ²È¤ÎÍ·ÀîÏÂÉ§¤Ë¼èºà¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¡£
ºîÉÊÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¿ûÌîÈþÊæ¡¢°ËÆ£½ß»Ë¡¢É÷¿á¥¸¥å¥ó¤é¤¬ËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡È±éµ»¹çÀï¡É¤¬¸«¤É¤³¤í¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤â¡ÖÇ®¤¤ºîÉÊ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤À¤±¤Çµ¨Àá¤´¤È¤ËÌó40ºî¡¢±ÒÀ±ÇÈ¤äÇÛ¿®¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÇ¯´Ö200ºîÁ°¸å¤Î¥É¥é¥Þ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ÉÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÏÂ¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÈ¯Ã£¤ÇÁý¤¨Â³¤±¤ë¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ò¸«¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎáÏÂ¤Îº£¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¸½ºß¤Îµ¨Àá¤äÀ¤Áê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²áµîºî¤ò¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡¦ÌÚÂ¼Î´»Ö¤¬¿ï»þ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÌÚÂ¼Î´»Ö ¤¤à¤é¤¿¤«¤· ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢·ÝÇ½¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡£»¨»ï¤ä¥¦¥§¥Ö¤Ë·î30ËÜ¤Î¥³¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈãÉ¾ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¡£¼èºàÎò2000¿ÍÄ¶¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀìÌç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥È¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¡ÖÄ°¤µ»¡×84¡Ù¤Ê¤É¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é