¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛLG¤ÎÍµ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¡ÖOLED B5¡×¡Ê65/55V·¿¡Ë¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ
¡ÚLG Íµ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¡ÖOLED B5¡×¡Ê65/55V·¿¡Ë¡Û ¥»ー¥ëÃæ
»²¹Í²Á³Ê¡§164,800±ß
»²¹Í²Á³Ê¡§218,000±ß
OLED55B5PJA
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢LG¤ÎÍµ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¡ÖOLED B5¡×¡Ê65/55V·¿¡Ë¤¬³ä°ú²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖOLED B5¡×¤Ï¡¢¡Ö¦Á8 AI Processor 4K Gen2¡×¤òÅëºÜ¡£Intertek¤Ë¤è¤êÇ§¤á¤é¤ì¤¿100¡ó¤Î¥«¥éー¥Ü¥ê¥åー¥à¤È¿§Ãé¼ÂÅÙ¤Ç¡¢¼«Á³¤Ê¿§¹ç¤¤¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤¬¥·ー¥ó¤ò¥Õ¥ìー¥à¤´¤È¤Ë²òÀÏ¤·¡¢²òÁüÅÙ¡¦ÌÀ¤ë¤µ¡¦¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡¦Á¯ÌÀÅÙ¤ò¼«Æ°ºÇÅ¬²½¤·¡¢¤è¤ê¼«Á³¤ÇÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤ËÄ´À°¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
OLED55B5PJA
»²¹Í²Á³Ê¡§164,800±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§140,000±ß
³ä°úÎ¨¡§15¡ó
OLED65B5PJA
»²¹Í²Á³Ê¡§218,000±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§186,000±ß
³ä°úÎ¨¡§15¡ó
¢¨»²¹Í²Á³Ê¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê¡¢³ä°úÎ¨¤Ï¼¹É®»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£