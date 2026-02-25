µð¿Í¥ë¡¼¥¡¼¤Ë´Ú¹ñÁ¢Ë¾¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Þ¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¡×¡¡³¤¤ò±Û¤¨¤¿¥É¥é3¤Î¾×·â¡Ö°ìÌöÃíÌÜ¡×
¡¡µð¿Í¤Î»³¾ëµþÊ¿Åê¼ê¤¬23Æü¡¢²Æì¡¦ÆáÇÆ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³ÚÅ·¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2²ó2/3¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢3Ã¥»°¿¶¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£7²ó¤«¤é5ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ºÇÂ®150¥¥í¤ò·×Â¬¡£Áö¼Ô¤ò°ì¿Í¤âµö¤µ¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ë¡¢³¤¤ò±Û¤¨¤Æ´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö¶ÃØ³¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSPOTV NEWS¡×¤Ï¡Ö¡Ø¶ÃØ³¡ÙÆüËÜ¤Ë¤Þ¤¿¤â¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¿·¿Í¡É¸½¤ë¡Ä¡ÄMLBËÜÎÝÂÇ²¦¤ò3µå»°¿¶¢ª2²ó2/3¥¤¥Ë¥ó¥°3K¤Î´°àúÅêµå¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤ÇÊó¤¸¤¿¡£»³¾ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¢º¸ÏÓ¤Î»³¾ëµþÊ¿¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¤·¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤Î¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ç¤¢¤ë¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ü¥¤¥È¤òÄ¾µå¤Î¤ß¤Ç3µå»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¾ìÌÌ¤À¡×¤È¡ÖSPOTV NEWS¡×¡£»³¾ë¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î3µå¤Ç»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²ó¤Ï11µå¤Ç3¼ÔËÞÂà¡£8²ó¤âºòµ¨ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ÎÂ¼ÎÓ°ìµ±ÆâÌî¼ê¤òÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤Ê¤ÉÌµ°ÂÂÇÅêµå¤ò·ÑÂ³¡£¡Ö9²ó2»à¤Ç¸òÂå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ìÅÙ¤â½ÐÎÝ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®¤Ï150¥¥í¡¢ÁíÅêµå¿ô¤Ï33µå¤òµÏ¿¤·¤¿¡×¤È¾ÜºÙ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²Æì½Ð¿È¤Î»³¾ë¤Ï°¡ºÙ°¡Âç¤Ç4Ç¯½Õ¤ËºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂç³Ø»þÂå¤«¤é¡Ö¡ØÂ¨ÀïÎÏ¡Ù¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¥¹¥ê¡¼¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤Ë¶á¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÅê¤¸¤ëÄ¾µå¤¬Éð´ï¤Ç¡¢ÊÑ²½µå¤Î´°À®ÅÙ¤â¹â¤¤¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µð¿Í¤¬3°Ì¤Ç»ØÌ¾¤Ç¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç³ØºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸Î¾ãÎò¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤ÇµåÃÄ¤ÎÉ¾²Á¤È¤·¤Æ¡Ö¡Ø·ò¹¯¤µ¤¨°Ý»ý¤Ç¤¤ì¤Ð¾å°Ì»ØÌ¾µé¤ÎºÍÇ½¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Öº£²ó¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÎÅêµå¤Ï¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë