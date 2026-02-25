¡Ö¤Ê¤ó¤«ÌîÊë¤Ã¤¿¤¤¡×¢ª ¤Á¤ç¤¤ÀÚ¤ë¤À¤±¤Ç²ò·è¡ª¡Ú40¡¦50Âå¡Û¤Ë¿ä¤·¤¿¤¤♡¡Ö¥ì¥¤¥äー¥Ø¥¢¡×
40¡¦50Âå¤Ï¡¢¹¤¬¤ê¤ä¥Ñ¥µ¤Ä¤¤È¤¤¤Ã¤¿È±¼Á¤ÎÊÑ²½¤ËÇº¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ²ò·èºö¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢ÌîÊë¤Ã¤¿¤¯±Ç¤é¤Ê¤¤¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Î®¹Ô¤Î¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤È¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤òÈò¤±¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢É½ÌÌ¤äÌÓÀè¤Ë·Ú¤¯Æþ¤ì¤ëÄøÅÙ¤ÇOK¡£¾¯¤·¤ÎÆ°¤¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë¹¤È´¤±¤òÌÜ»Ø¤»¤Þ¤¹¡£
ÌÂ¤Ã¤¿¤éÁª¤Ó¤¿¤¤¸ª¾å¥ì¥ó¥°¥¹
@kitadani_koujiro¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ª¾å¤ÇÀÚ¤ê¤½¤í¤¨¤¿¥Ü¥Ö¥ì¥¤¥äー¡£¥ï¥ó¥«ー¥ë¤À¤±¤Ç»Å¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÉÔÍ×¡£¥ì¥¤¥äー¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÌÓÀè¤Î¸ü¤ß¤¬¥°¥Ã¤È¸º¤ê¡¢¹¤¬¤ê¤âÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ó¤ï¤ê¸«¤¨¤ëÌÀ¤ë¤á¥«¥éー
¥Ùー¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹â¤á¤Î°ÌÃÖ¤Ë¥ì¥¤¥äー¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢´Ý¤ß¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤Õ¤Ã¤¯¤é¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë¡£ºÙÄ¹¤¯»Ä¤·¤¿¶ßÂ¤Ï¡¢¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥¦¥ë¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤¥Ùー¥¸¥å¤ËÀ÷¤á¤ì¤Ð·Ú¤ä¤«¤Ç¡¢ÇòÈ±¤â¼«Á³¤Ë¥«¥â¥Õ¥éー¥¸¥å¤Ç¤¤½¤¦¡£
½Õ¤é¤·¤¯¼ã¡¹¤·¤¤Æ°¤
É½ÌÌ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¥ì¥¤¥äーÆþ¤ì¤¿¡¢½Õ¤é¤·¤¯Æ°¤¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢É÷¤ËÍÉ¤ì¤Æ·Ú¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¹â¤á¤Î°ÌÃÖ¤Î¥ì¥¤¥äー¤Ï¥¦¥¨¥¤¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼ã¡¹¤·¤¤¥¤¥áー¥¸¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ó¥¯·Ï¥«¥éー¤Î¥Ä¥ä¤â¡¢¼ã¸«¤¨¤ò½õ¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£
¥ì¥¤¥äー¤òÁ´ÂÎ¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×
¤Î¤Ã¤Ú¤ê´¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢Ä¹¤µ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ¤Ë¥ì¥¤¥äー¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£É½ÌÌ¤òÃ»¤¯¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ùー¥¹¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤½Å¤ß¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥¨¥¢¥êー¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò±é½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥È¤·¤¿@ofuke_akifumicasii¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡Ö¥Ö¥íー¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤±¤ÇåºÎï¤ÊÌÓÎ®¤ì¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ä«¤Î¿È»ÙÅÙ¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
writer¡§Nae.S