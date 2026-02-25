°Ë¶¯¹ë¤¬¿·¥æ¥ËÈ¯É½¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡×¡¡¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾Á°¡Ä¡É°ÛÎã¤ÎÊýË¡¡É¤Ë³¤³°ÃíÌÜ¡ÖÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÈäÏª¡×
AC¥ß¥é¥ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢1ÉôAC¥ß¥é¥ó¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ê¥¨AÂè26Àá¥Ñ¥ë¥ÞÀï¡Ê0-1¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î4th¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»öÁ°¹ðÃÎ¤Ê¤·¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤äÀëÅÁÆ°²è¤Ë¤è¤ëÈ¯É½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜµòÃÏ¥µ¥ó¡¦¥·¡¼¥í¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿7Ëü3000¿Í¤Î´Ñ½°¤ÎÁ°¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ä¾ÀÜ¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Ï¡ÖAC¥ß¥é¥ó¤¬»î¹çÁ°¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÈäÏª¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î°ÛÎã¤Î±é½Ð¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSlam Jam¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥¥Ã¥È¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Î»þÂåÇØ·Ê¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÁÇºà¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¿¡¼¾ÈÌÀ¤Î²¼¤Ç¸÷¤êµ±¤¤¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇºÝÎ©¤Ä»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎºÙÉô¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¹õ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥È¥ê¥à¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀÞ¤êÊÖ¤·¶ß¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¼ó¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖChaos is Order¡Ê¥«¥ª¥¹¤ÏÃá½ø¤Ê¤ê¡Ë¡×¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥×¡¼¥Þ¼ÒÀ½¤Î¤³¤Î¸½ÂåÈÇ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¥ì¥×¥ê¥«¥·¥ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤ÊÀÅÅÅµ¤¤Ë¤è¤ëÄ¥¤êÉÕ¤¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤È¡¢²áµî¤ÎÁÇºà´¶¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¤âÃíÌÜ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾Á°¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢¾å¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¡¼¥¸¤òÃ¦¤¤¤Ç¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤Ëµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥é¥ó¤Ï¥µ¥ó¡¦¥·¡¼¥í¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿7Ëü3000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡¢Í½¹ð¤Ê¤·¤Ë2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿·4th¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÊýË¡¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥º¥é¥¿¥ó¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á»á¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦¥¸¡¼¡¦¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¤â¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍè¾ì¡£¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á»á¤«¤éÈà½÷¤Ø¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Â£¤é¤ì¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï0-1¤ÇÇÔÀï¤òµÊ¤·¡¢¼ó°Ì¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö10¡×¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÁÅý¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥ÈÊ¸²½¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·¥¥Ã¥È¤ÎÈäÏª¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë