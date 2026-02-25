Ç¤ÎÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¡Ø´í¸±¤Ê½Õ¤Î²Ö¡Ù5Áª¡¡¸í°û»þ¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¾É¾õ¤ä¥ê¥¹¥¯¤ò²òÀâ
1.¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×
½Õ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Ö¤È¤¤¤¨¤Ð¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¡£3～5·î¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¥æ¥ê²Ê¤Î¿¢Êª¤Ç¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÇÀ¤Î¶¯¤¤¿¢Êª¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡Ö¥Ä¥ê¥Ñ¥ê¥óA¡×¤È¡Ö¥Ä¥ê¥Ñ¥ê¥óB¡× ¤È¤¤¤¦Í³²À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ëµåº¬¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤¬¸í¤Ã¤Æ¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÃæÆÇ¾É¾õ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°ßÄ²±ê ½ÅÅÙ¤ÎÎ®Þ·¡Ê¤è¤À¤ì¡Ë ÅÇ¤µ¤¡¦ÉÑ²ó¤ÎÓÒÅÇ ²¼Î¡ ¸ÆµÛº¤Æñ ÄÀ¤¦¤Ä
¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¼õ¿Ç¤·¤Æ¤â¡¢¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÌ¿¤ò¤È¤ê¤È¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ê¤É¤Î½Å¤¤¸å°ä¾É¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2.¥¹¥º¥é¥ó
5～6·î¤Ë²ÄÎù¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¥¹¥º¥é¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´í¸±¤Ê¿¢Êª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¿´ÇÛÅüÂÎ¤Î¡Ö¥³¥ó¥Ð¥é¥È¥¥·¥ó¡×¤ä¡Ö¥³¥ó¥Ð¥é¥Þ¥ê¥ó¡×¡Ö¥³¥ó¥Ð¥í¥·¥É¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤¬¥¹¥º¥é¥ó¤ò¸í°û¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¿ô»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÇ¤µ¤¡¦ÓÒÅÇ ²¼Î¡ Ê¢ÄË ¤Õ¤é¤Ä¤ ÉÔÀ°Ì® ¤±¤¤¤ì¤ó ºøÍð
¥¹¥º¥é¥ó¤ÎÍ³²À®Ê¬¤Ï¿åÍÏÀ¤Î¤¿¤á¡¢²Ö¤ò³è¤±¤Æ¤¤¤¿¿å¤Ë¤âÆÇ¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ç¤¬¸í¤Ã¤Æ°û¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ëü¤¬°ì¥¹¥º¥é¥ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤º¤ËÁáµÞ¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3.¥¹¥¤¥»¥ó
Åß¤«¤é½é½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¥¹¥¤¥»¥ó¡£¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æºé¤¯»þ´ü¤Ï¼ã´³°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢3～4·î¤´¤í¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¥»¥ó¤Ë¤Ï¥ê¥³¥ê¥ó¤ä¥¬¥é¥ó¥¿¥ß¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥ë¥«¥í¥¤¥É·Ï¤ÎÆÇ¤¬Á´Áð¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ëµåº¬¤Ë¶¯¤¤ÆÇÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿ºÝ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¼ç¤Ê¾É¾õ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£·ã¤·¤¤ÓÒÅÇ¤ä²¼Î¡ °ßÄ²±ê ½ÅÅÙ¤ÎÎ®Þ·¡Ê¤è¤À¤ì¡Ë ¤±¤¤¤ì¤ó Äã·ì°µ ÉÔÀ°Ì® ¿´ÉÔÁ´ ºª¿ç
ÂçÎÌ¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¿À·Ð·Ï¤Ø¤Î¥À¥áー¥¸¤äºª¿ç¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¡¢»à¤Ë»ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾Ã²½´ï·Ï¤Ø¤Î¥À¥áー¥¸¤¬¿¼¹ï¤Ê¾ì¹ç¡¢Ã¦¿å¾É¾õ¤«¤é¿ê¼å¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4.¥Ä¥Ä¥¸
¸ø±à¤äÆ»Ã¼¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¥Ä¥Ä¥¸¤â¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍÆÇ¤Ê¿¢Êª¤Ç¤¹¡£ÈÕ½Õ¤Ë¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ä¥Ä¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥Ä¥¸²ÊÆÃÍ¤ÎÍÆÇÀ®Ê¬¡Ö¥°¥é¥ä¥Î¥È¥¥·¥óÎà¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÍÕ¤È²ÖÌª¤¬´í¸±¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥Ä¥¸¤ò¸í¤Ã¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£½ÅÅÙ¤ÎÎ®Þ·¡Ê¤è¤À¤ì¡Ë ÅÇ¤µ¤¡¦ÓÒÅÇ ²¼Î¡ ¸ÆµÛº¤Æñ »ë³Ð¾ã³² ¤±¤¤¤ì¤ó ¶ÚÎÏÄã²¼ Ãæ¿õ¿À·Ð¤Î°Û¾ï
½Å¾É²½¤¹¤ë¤È»ë³Ð¾ã³²¤ä¤±¤¤¤ì¤ó¡¢¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±¿Æ°µ¡Ç½¤ËÌäÂê¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤Õ¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿×Â®¤Ê¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5.¥é¥Ê¥ó¥¥å¥é¥¹
´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤ë²ÖÊÛ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥é¥Ê¥ó¥¥å¥é¥¹¡£À¸¤±²Ö¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢3·î～5·î¤ËÈþ¤·¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤Þ¤¹¡£¥é¥Ê¥ó¥¥å¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢·Ô¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¿¢Êª¤ÎÁÈ¿¥¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¤È¤Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ö¥é¥Ì¥ó¥¯¥ê¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÆÇÀÊª¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¨¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤¬¸í¤Ã¤Æ¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÃæÆÇ¾É¾õ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ý¹ÐÆâ¤ÎÄË¤ß ¸ýÆâ¤Î¿åá×¡¦¼ð¤ì ½ÅÅÙ¤ÎÎ®Þ·¡Ê¤è¤À¤ì¡Ë ÅÇ·ì ²¼Î¡
¾É¾õ¤Ï¡¢¸ýÆâ¤Î»É·ã¤ä¤è¤À¤ì¤ÎÁý²Ã¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢½Å¾É²½¤¹¤ë¤ÈÌ¿¤òÍî¤È¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈéÉæ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â±ê¾É¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ç¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤ËÃÖ¤¯¤Î¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
½Õ¤Ïµ¤¸õ¤â²º¤ä¤«¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤²Ö¤¬ºé¤¤Ï¤¸¤á¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë´í¸±¤Ê²Ö¤¬Áý¤¨¤ëµ¨Àá¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ç¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê²Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥¢¥Í¥â¥Í¤ä¥Õ¥¯¥¸¥å¥½¥¦¡¢¥ë¥Ô¥Ê¥¹¤Ê¤É¡¢ÃæÆÇ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²Ö¤ÏÂ¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´í¸±¤Ê²Ö¤Î¸í°û¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÇ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¢Êª¤Ï¤ª¤â¤Á¤ã¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¡¢¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤ÎÉô°Ì¤ò¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌîè½Æà)