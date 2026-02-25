¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤¬±Ç¤¨¤ë♡¡Ú¥³¥¹¥È¥³¡ÛÍèµÒ¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤Ã¤Æ¡©
¥Æー¥Ö¥ë¤¬²Ú¤ä¤°¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤ò¡Ú¥³¥¹¥È¥³¡Û¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡© ÍèµÒ»þ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡¢¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤¬±Ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ì¤Ð¡¢²ñÏÃ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤¤¤Á¤´¤ò¾è¤»¤¿¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¤ä¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¡¢°ìÅÙ¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¡¢8ÅùÊ¬¤Ç¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¡ª
¤¤¤Á¤´¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¡×¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー@potipoti212¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ë´Å¤¤¹Å¤á¤Î¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¡×¡ÖÃæ¤Ë¤â¤¤¤Á¤´¤¬¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤Æ¾å¤ÎÀ¸¥¯¥êー¥à¤â·ë¹½´Å¤á¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤¤¤Á¤´¤Î»ÀÌ£¤È¶¦¤Ë¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£8ÅùÊ¬¤Î¾õÂÖ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍèµÒ»þ¤Ë½Ð¤¹¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤«¤â¡£
¥¬¥Ã¥Ä¥ê½Å¤á¤Î¡È¥Á¥ç¥³´¶¡É¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é
¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿´Ý¤¤·Á¤Ë¿¼¤¤¿§¹ç¤¤¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡×¡£¥«¥Ã¥È¤Î¼ê´Ö¤Ê¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ª¼ê·Ú´¶¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£6¸ÄÆþ¤ê¤Ç¥·¥§¥¢¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£@potipoti212¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥ê½Å¤á¤Î¥Á¥ç¥³´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÊ¢¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤¬±Ç¤¨¤ë¤¤¤Á¤´Ì£¤Î¥¹¥¤ー¥Ä
¥¯¥ìー¥×À¸ÃÏ¤¬²¿½Å¤Ë¤â´¬¤«¤ì¡¢¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÃÇÌÌ¤Î¡Ö¥¯¥ìー¥×¥Ð¥¦¥à ¤¤¤Á¤´Ì£¡×¡£¤¤¤Á¤´Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥ìー¥×¥Ð¥¦¥à¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤¬±Ç¤¨¤ë²Ú¤ä¤«¤Ç²Ä°¦¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¹¥¤¤Ê¸ü¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍèµÒ¤Î¿Í¿ô¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ë¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¤ä¤¤¤Á¤´¥½ー¥¹¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤«¤â¡£
½À¤é¤«¤Ê¥¯¥êー¥à¤Î¸ý¤É¤±¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦
¤ª¼ê·Ú´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤é¡¢¥·¥åー¥¯¥êー¥à¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥µ¥Ã¤È¼ê¤Ë¼è¤êÊ¬¤±¤ä¤¹¤¯¡¢µ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤ÇÍèµÒ»þ¤â´î¤Ð¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤ËÊ´Åü¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£@potipoti212¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥·¥åーÀ¸ÃÏ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Æ¿©¤Ù±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£½À¤é¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@potipoti212ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§S.Hoshino