»äÎ©Ìµ½þ²½¤¬±Æ¶Á¤«¡Ä°¦ÃÎ¸©¤Î¸øÎ©¹â¹»°ìÈÌÆþ»î»Ï¤Þ¤ë Á´ÆüÀ©Á´ÂÎ¤Î»Ö´ê¼Ô¿ô¤ÈÇÜÎ¨¤¬¤¤¤º¤ì¤â²áµîºÇÄã¤òµÏ¿
¡¡°¦ÃÎ¸©¤Î¸øÎ©¹â¹»°ìÈÌÆþ»î¤Î³ØÎÏ»î¸³¤¬25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ö´ê¼Ô¿ô¤Ï»äÎ©¹â¹»¤ÎÌµ½þ²½¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç²áµîºÇÄã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³ØÎÏ»î¸³¤Ï¸©Æâ155¤Î³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¿ðÊæ¶è¤Î¸©Î©¿ðÎÍ¹â¹»¤Ç¤â¡¢25Æü¸áÁ°9»þ²á¤®¤«¤é¹ñ¸ì¤Î»î¸³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á´ÆüÀ©Á´ÂÎ¤Î»Ö´ê¼Ô¿ô¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤«¤é3732¿Í¸º¤Ã¤¿5Ëü3196¿Í¤Ç¡¢ÇÜÎ¨¤Ï0.12¥Ý¥¤¥ó¥È²¼¤¬¤ê1.73ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âÈæ³Ó¤Ç¤¤ë1989Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÇºÇÄã¤Ç¡¢»äÎ©¹â¹»¤ÎÌµ½þ²½¤Ë¤è¤ë¡Ö¸øÎ©Î¥¤ì¡×¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢25Æü¤«¤é¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Î2¼¡»î¸³¤â»Ï¤Þ¤ê¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤Ç¤Ï¼õ¸³À¸¤¬²ÈÂ²¤Ê¤É¤ÎÎå¤Þ¤·¤ò¼õ¤±¤Æ²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£