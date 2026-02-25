¿åÃ«Ë¡õ»ûÏÆ¹¯Ê¸¤¬¶Ã¤¤ÎÎ©ÂÎ´¶¡¡¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ÖÁêËÀ¡×ÏÂ²Û»Ò¥±ー¥¡¡½Å¤µ10¥¥í¡ªºù¤Î¹á¤ê¤Þ¤Ç
¡¡ÇÐÍ¥¡¦»³Ãæ¿ò»Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀ season24¡×¤Î»£±Æ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤òÁ°Ìë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±¦µþ¤µ¤ó¤âµµ»³¤âÄ¶¥ê¥¢¥ë¡¡ÏÂ²Û»Ò¥±ー¥¤¬ÁÛÁü¤Î¤Ï¤ë¤«¾å¤Î½ÐÍè±É¤¨
¡¡»³Ãæ¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï #»ûÏÆ¹¯Ê¸ ¥Ñ¥¤¥»¥ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖºòÌë #ÁêËÀ ¤Î»£±ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç»ûÏÆ¤µ¤ó¤Î¤ªÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÏÂ²Û»Ò¤Î¥Ðー¥¹¥Çー&¥ªー¥ë¥¢¥Ã¥×¥±ー¥¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êºù¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤å¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¢ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë½Å¤µ10kg¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁêËÀ¡×¤ÏÌ¾¿äÍý¤Ç»ö·ï¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¿åÃ«Ë±é¤¸¤ë¿ù²¼±¦µþ¤È»ûÏÆ¤¬±é¤¸¤ëµµ»³·°¤ÎÆÃÌ¿·¸¥³¥ó¥Ó¤¬³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤·º»ö¥É¥é¥Þ¡£»³Ãæ¤Ï°ËÃ°·û°ì(Àî¸¶ÏÂµ×)¤é¤ÈÁÜººÂè°ì²Ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ë·º»ö¡¦¶ÜÂô·ÄÆóÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥±ー¥¤Î¿åÃ«¤Ï»Ø¤òÎ©¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥·ー¥ó¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÉ½¾ð¡£È±¤ÎÌÓ¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤À¡£»ûÏÆ¤â¥¤¥ó¥Êー¤Î¥·¥ã¥Ä¤ÎÊÁ¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯ºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ìー¥È¤Ï¡Ö24 ÁêËÀ¡×¤Î¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥óÆþ¤ê¡£¡ÖYASUHUMI TERAWAKI¡×¡ÖHAPPY BIRTHDAY¡×¤ÎÊ¸»ú¤â¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤«¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ï»£±ÆÉô¤Î¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¤È¾ÈÌÀÉô¤Î±ß¹á¤Á¤ã¤ó¤¬Æ¬¤ò¤«¤¸¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ï¥Û¥éー¤Ê¤ªÆó¿Í¤Ë¡¡½ª»Ï³Ú¤·¤¯Æø¤ä¤«¤ÊÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È·ëËö¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö#happybirthday¡×¤Î¥¿¥°¤òÅº¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á°Æü24Æü¤Ë¤Ï»£±Æ½ªÎ»¤òÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÂçÊÑÍ°ÕµÁ¤Ê¥·ー¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³Ãæ¤Ï1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£95Ç¯¤Ë·àÃÄÈâºÂ¤ËÆþÃÄ¤·¡¢Ãæ¿´ÅªÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£97～99Ç¯3·î¤Ë¤ÏÅìµþ£Æ£Í¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ê¥¤¥Ä¡×¤ÎDJ¤òÌ³¤á¤¿¡£¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
