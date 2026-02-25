µìÀÐ´ï¤«¤éÌÀ¼£¤Þ¤Ç¤ò3D¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤Æ³Ø¤Ù¤ëÎò»Ë¤ÎÈ¯¸«¤¬¹¤¬¤ëÂÎ¸³¡ªDNP¡Ö¤ß¤É¤³¤í¥¥å¡¼¥ÖÊ¸²½ºâ¤Î¤¿¤«¤é¤Ð¤³¡×
2026Ç¯2·î9Æü¡¢¹ñÎ©Ê¸²½ºâµ¡¹½ Ê¸²½ºâ³èÍÑ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬WEB¾å¤Ç¡ÖÊ¸²½ºâ¤Î¤¿¤«¤é¤Ð¤³¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¹»¤ÎGIGAÃ¼Ëö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÃ¼Ëö¤Ç¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¹ñÎ©Ê¸²½ºâµ¡¹½¤Î½êÂ¢ÉÊ50·ï¤ò¡¢»þÂå¤ÈÃÏ°è¤Î´Ø·¸¤´¤È¤Ë¸«ÅÏ¤»¤ë3D³Ø½¬ÂÎ¸³¡ª
DNP¡Ö¤ß¤É¤³¤í¥¥å¡¼¥Ö Ê¸²½ºâ¤Î¤¿¤«¤é¤Ð¤³¡×
¸ø³«³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î9Æü¸ø³«·Á¼°¡§WEB¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¼ýÏ¿Ê¸²½ºâ¿ô¡§50·ïÂÐ¾Ý»þÂå¡§µìÀÐ´ï»þÂå¡ÁÌÀ¼£»þÂå¿ä¾©²èÌÌ¥µ¥¤¥º¡§10¥¤¥ó¥Á°Ê¾å¿ä¾©²òÁüÅÙ¡§1366¡ß768¥Ô¥¯¥»¥ë°Ê¾å¡Ê²£É½¼¨¡Ë
Ê¸²½ºâ³èÍÑ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¹ñÎ©Ê¸²½ºâµ¡¹½¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ê¸²½ºâ³èÍÑ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
Æ±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢DNP¤Î´Õ¾Þ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤ß¤É¤³¤í¥¥å¡¼¥Ö¡×¤ò³Ø¹»¶µ°é¸þ¤±¤Ë³èÍÑ¤·¤¿³Ø½¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñ²Ê¡¦Îò»Ë¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤ë¡Ö¿Í¡×¡Ö¥â¥Î¡×¡Ö¤³¤È¡×¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ò¼´¤Ë¡¢Ê¸²½ºâ¤Î´Ø·¸À¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¹½À®¤¬º£²ó¤Î¸ø³«¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
3DÇ¯É½¤ÈÆüËÜÃÏ¿Þ¤ÇÊ¸²½ºâ¤Î´Ø·¸¤òÐíâ×
³Ø½¬¥Æ¡¼¥Þ¿ô¡§4¡Ê¿Í¡¦¥â¥Î¡¦¤³¤È¡¦¤É¤³¤«¤é¡©¡Ë¶õ´Ö¼´¡§2¡Ê½Ä¼´¡áÇ¯Âå¡¿ÄìÌÌ¡áÆüËÜÃÏ¿Þ¡Ë»þÂåÉ½¼¨¿ô¡§10¶èÊ¬¡ÊÌÀ¼£¡ÁµìÀÐ´ï¡Ë
°Å¿§ÇØ·Ê¤ËÊ¸²½ºâ¤¬Éâ¤«¤Ö²èÌÌ¤Ï¡¢»þÂå¤Î°ã¤¤¤ò°ìÌÜ¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
½Ä¼´¤ÈÃÏ¿Þ¤òÆ±»þ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¡×¡Ö¤É¤³¤Ç¡×¡Ö²¿¤¬¡×½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÈæ³Ó¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã±È¯°Åµ¤«¤é°ìÊâ¿Ê¤ó¤À¡¢´Ø·¸À¤ÇÍý²ò¤¹¤ëÎò»Ë³Ø½¬¡£
Ãµº÷³Ø½¬¤ò»Ù¤¨¤ëÁàºî¥á¥Ë¥å¡¼¤ÈÆ³Àþ
¼çÍ×¥á¥Ë¥å¡¼¿ô¡§4¡Ê¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¿Ê¸²½ºâ°ìÍ÷¡¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê°ìÍ÷¡¿»È¤¤Êý¡ËÁàºîÆþÎÏ¡§¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥¦¥¹¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÍøÍÑÃ¼Ëö¡§GIGAÃ¼Ëö¡Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦PC¡Ë¤ò´Þ¤à¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³Ã¼Ëö
²èÌÌ²¼Éô¤Ë¼çÍ×¥á¥Ë¥å¡¼¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¡¢Ä´¤Ù¤ëÎ®¤ì¤òÃæÃÇ¤·¤Ë¤¯¤¤UI¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ø¶ÈÃæ¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤â¡¢°ìÍ÷³ÎÇ§¤«¤é¸ÄÊÌ±ÜÍ÷¤Þ¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Â®¤¤Áàºî´¶¡£
¥¯¥é¥¹³Ø½¬¤Ë¤â¸Ä¿Í³Ø½¬¤Ë¤â¤Ê¤¸¤à¡¢¶µ°é¸½¾ì´ó¤ê¤ÎÆ³ÀþÀß·×¤Ç¤¹¡£
¶µ²Ê½ñ¹Ê¤ê¹þ¤ß¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤ÇÉü½¬¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×
ÂÐ±þ¶µ²Ê½ñ½ÐÈÇ¼Ò¿ô¡§4¡ÊÅìµþ½ñÀÒ¡¦¶µ°é½ÐÈÇ¡¦ÆüËÜÊ¸¶µ½ÐÈÇ¡¦Äë¹ñ½ñ±¡¡ËÂÐ¾Ý¶µ²Ê¡§¾®³Ø6Ç¯¼Ò²ñ¡¿Ãæ³ØÎò»Ë4·ï
¶µ²Ê½ñ¤´¤È¤ËÉ½¼¨Ê¸²½ºâ¤ò¹Ê¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼ø¶È¿ÊÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³ÎÇ§¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊ¸²½ºâ¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Èæ³Ó¤·¤¿¤¤»ñÎÁ¤ØºÇÃ»¤ÇÌá¤ì¤ë¤Î¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
Éü½¬¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¡¢³Ø½¬ÄêÃå¸þ¤±¤Îµ¡Ç½·²¡£
ColBaseÏ¢·È¤Ç°ì¼¡¾ðÊó¤Þ¤Ç¿¼·¡¤ê
Ï¢·ÈÀè¡§ColBase¡Ê¹ñÎ©Ê¸²½ºâµ¡¹½½êÂ¢ÉÊÅý¹ç¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë³ÎÇ§¹àÌÜ¡§¼ïÊÌ¡¦ºî¼Ô¡¦»þÂåÀ¤µª¡¦ÉÊ¼Á·Á¾õ²èÁü±ÜÍ÷¡§¥µ¥à¥Í¥¤¥ëÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô¥³¥ÞÉ½¼¨
ºîÉÊ²òÀâ¤«¤éColBase¤Ø¿Ê¤à¤È¡¢²èÁü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ñÎÁ¾ðÊó¤Þ¤ÇÆ±»þ¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ìÌÌÈæ³Ó¤äÀ©ºîÇØ·Ê¤Î³ÎÇ§¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ä´¤Ù³Ø½¬¤äµ»öºîÀ®¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ëÆ³Àþ¤Ç¤¹¡£
¸«¤ë¡¦ÆÉ¤à¡¦Èæ¤Ù¤ë¤ò°ìÏ¢¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¡ª
¡ÖÊ¸²½ºâ¤Î¤¿¤«¤é¤Ð¤³¡×¤Ï¡¢Ê¸²½ºâ¤ò¡ÈÃÎ¼±¡É¤È¤·¤Æ³Ð¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È´Ø·¸¡É¤È¤·¤ÆÍý²ò¤¹¤ëÆþ¸ý¤ò¤Ä¤¯¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
»þÂå¡¦ÃÏ°è¡¦¿ÍÊª¡¦¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¼«Ê¬¤ÇÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Îò»Ë¤Î¸«¤¨Êý¤¬Î©ÂÎÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¡ÖÊ¸²½ºâ¤Î¤¿¤«¤é¤Ð¤³¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¸²½ºâ¤Ï²¿·ï¤Ç¤¹¤«¡©
¹ñÎ©Ê¸²½ºâµ¡¹½½êÂ¢ÉÊ50·ï¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë»þÂåÈÏ°Ï¤Ï¤É¤³¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©
µìÀÐ´ï»þÂå¤«¤éÌÀ¼£»þÂå¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
Q. ¶µ²Ê½ñ¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ßµ¡Ç½¤Ï²¿¼Ò¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Åìµþ½ñÀÒ¡¢¶µ°é½ÐÈÇ¡¢ÆüËÜÊ¸¶µ½ÐÈÇ¡¢Äë¹ñ½ñ±¡¤Î4¼Ò¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. ÍøÍÑ»þ¤Î¿ä¾©´Ä¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
10¥¤¥ó¥Á°Ê¾å¡¢1366¡ß768¥Ô¥¯¥»¥ë°Ê¾å¤Î²£É½¼¨¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³Ã¼Ëö¤¬¿ä¾©¤Ç¤¹¡£
