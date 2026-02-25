ÈîËþ¤Î¿Í¤Ï´¶À÷¾É¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤ê»àË´¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì
ÈîËþ¤ÎÁý²Ã¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê·ò¹¯ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Ë¡ÖÂÀ¤ê¤¹¤®¡×¤¬¡ÖµÊ±ì¡×¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆºÇ¤â¼çÍ×¤Ê·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ç·×50Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¿Í¡¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ç¡¢ÈîËþ¤Î¿Í¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤ËÈæ¤Ù¡¢½ÅÅÙ¤Î´¶À÷¾É¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤ê»àË´¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬70¡ó¤â¹â¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Adult obesity and risk of severe infections: a multicohort study with global burden estimates - The Lancet
Obesity may make people more likely to die from severe infections, study finds | Live Science
https://www.livescience.com/health/viruses-infections-disease/obesity-is-linked-to-1-in-10-deaths-from-infection-worldwide-and-scientists-are-still-learning-why
2020Ç¯¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤ÇÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É(COVID-19)¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÈîËþ¤Î¿Í¤ÎÆþ±¡¤ª¤è¤Ó»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥ô¥¡¡¼¥·¥Æ¥£¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Î±Ö³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ß¥«¡¦¥¥ô¥£¥Þ¥¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢COVID-19¤Ë¸Â¤é¤º¤¢¤é¤æ¤ë´¶À÷¾É¤ÈÈîËþ¤È¤Î´ØÏ¢À¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÀ®¿Í¤Î°äÅÁ»ÒÇÛÎó¤È°åÎÅµÏ¿¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤¿Âçµ¬ÌÏ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëUK¥Ð¥¤¥ª¥Ð¥ó¥¯¤È¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¼ý½¸¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¸¦µæ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ï¡¢¹ç·×54Ëü¿Í°Ê¾å¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤é¤¬¼«¸Ê¿½¹ð¤·¤¿¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å¤ò¸µ¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥Þ¥¹»Ø¿ô(BMI)¤¬»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£UK¥Ð¥¤¥ª¥Ð¥ó¥¯¤Î»²²Ã¼Ô¤ÏÂÎÁÈÀ®·×¤òÍÑ¤¤¤Æ¤è¤êÀµ³Î¤ÊÂ¬Äê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¼þ°Ï·Â¤âÂ¬Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÈîËþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖBMI30°Ê¾å¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¼þ°Ï·Â¤¬ÃËÀ¤Ç102cm°Ê¾å¡¿½÷À¤Ç88cm°Ê¾å¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¼þ°Ï·Â¡¿¿ÈÄ¹Èæ¤¬0.6°Ê¾å¡×¤Î¿Í¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤ò¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÈîËþ¤Î¿Í¤Ï´¶À÷¾É¤Ë¤è¤ëÆþ±¡¤Þ¤¿¤Ï»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬70¡ó¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´ØÏ¢À¤Ï¤½¤Î¿Í¤¬ÈîËþ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿ÄêµÁ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ºÙ¶Ý¡¦¥¦¥¤¥ë¥¹¡¦¿¿¶Ý¡¦´óÀ¸Ãî¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÂ¸¶ÂÎ¤Î¼ïÎà¡¢¼Ò²ñ·ÐºÑÅªÃÏ°Ì¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°¥ì¥Ù¥ë¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÈîËþÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤É´¶À÷¾É¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£BMI¤¬¡Ö30¡Á34.9¡×¤Î¿Í¤ÏBMI¤¬¡Ö30Ì¤Ëþ¡×¤Î¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢´¶À÷¡¦Æþ±¡¡¦»àË´¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬50¡ó¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆBMI¤¬¡Ö35¡Á39.9¡×¤Î¿Í¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬2ÇÜ¡¢BMI¤¬¡Ö40°Ê¾å¡×¤Î¿Í¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬3ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ½é¤Î¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥óÂ¬Äê¸å¤ËÂÎ½Å¤¬Áý²Ã¤Þ¤¿¤Ï¸º¾¯¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢½ÅÅÙ´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÁý²Ã¤Þ¤¿¤Ï¸º¾¯¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬ÈîËþ¤Ë¤è¤ë´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¿äÄêÃÍ¤òÁ´À¤³¦¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢´¶À÷¾É¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»àË´¤ËÈîËþ¤¬´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢2018Ç¯¤ÇÌó8.6¡ó¡¢2021Ç¯¤ÇÌó15¡ó¡¢2023Ç¯¤ÇÌó10.8¡ó¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ô¥£¥Þ¥»á¤Ï²Ê³Ø·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎLive Science¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈîËþ¤Î¿Í¤Ï´¶À÷¾É¤ÈÀï¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Í¾·×¤ÊÂÎ»éËÃ¤Ï¥ê¥ó¥Ñµ¡Ç½¤Î¾ã³²¡¢ÇÙµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÄã¥ì¥Ù¥ë±ê¾É¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¡¢ÌÈ±Ö·Ï¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥Ñ·Ï¤ÏÂÎÆâ¤Î±ÕÂÎ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¤Î·±Îý¤äÍ¢Á÷¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈîËþ¤È´¶À÷¾É¤Î´ØÏ¢À¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢²¿¤é¤«¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¸å¤Ë»éËÃºÙË¦¤ËÊ¬²½¤¹¤ë»éËÃÁ°¶îºÙË¦¤ÏÌÈ±ÖºÙË¦¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢»éËÃÁÈ¿¥¤«¤é±ê¾ÉÍ¶È¯ÀÊª¼Á¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ÆËýÀ±ê¾É¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢ÈîËþ¤ÈÌÈ±Ö¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¾Úµò¤¬Â¿¿ôÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²áµî¤Î¸¦µæ¤Ç¤ÏÈîËþ¤¬´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÃÄê¤ÎÉÂ¸¶ÂÎ¤¬ÈîËþ¤ÎÈ¯¾É¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¾Úµò¤Ï¼ç¤Ë¼Â¸³Æ°Êª¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤Þ¤À·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
ÈîËþ¤ÏËÜ¿Í¤Î°Õ»ÖÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°äÅÁ¤äÍÄ¾¯´ü¤Î·Ð¸³¡¢Ê¸²½Åªµ¬ÈÏ¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉÔÍø¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡¢Àº¿À¼À´µ¡¢¿¦¶È¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÍ×°ø¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¥»¥Þ¥°¥ë¥Á¥É¤Î¤è¤¦¤ÊGLP-1¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢°ìÉô¤Î¿Í¡¹¤Ç¤ÏÈîËþ¤¬¼£ÎÅ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ô¥£¥Þ¥»á¤Ï¡¢¥»¥Þ¥°¥ë¥Á¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÌôºÞ¤¬´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Öº£¸å¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÈîËþ¤¬¤Ê¤¼½ÅÅÙ´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£