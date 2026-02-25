½Õ¤Î¾è¤ê´¹¤¨½àÈ÷¤ò°ìµ¤¤Ë¿Ê¤á¤ë¹âµ¡Ç½e-BikeÆÃÅµ»Üºö¡ªBESV¡Ö½Õ¤ÎNEW¥µ¥¤¥¯¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
2026Ç¯2·î21Æü¤«¤é4·î19Æü¤Þ¤Ç¡¢BESV JAPAN¤¬¡Ö½Õ¤ÎNEW¥µ¥¤¥¯¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤òÁ´¹ñ¤ÎÀµµ¬¼è°·Å¹¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
BESV¡¦Votani¡¦SMALO¤ÎÁ´23¥â¥Ç¥ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥óÆÃÊÌ²Á³Ê¤È¸·Áª¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È²Á³Ê¤òÆ±»þ¤Ë»È¤¨¤ë½Õµ¨¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¿·À¸³è¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½é´üÈñÍÑ¤ÈÁõÈ÷Áª¤Ó¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆºÇÅ¬²½¤Ç¤¤ëÂç·¿»Üºö¡ª
BESV JAPAN¡Ö½Õ¤ÎNEW¥µ¥¤¥¯¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î21Æü¡Á4·î19ÆüÂÐ¾Ý¥Ö¥é¥ó¥É¡§BESV¡¿Votani¡¿SMALOÂÐ¾Ý¥â¥Ç¥ë¿ô¡§Á´23¥â¥Ç¥ë¡Ê¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È´Þ¤à¡Ë¸·Áª¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¿ô¡§Á´12¥â¥Ç¥ëÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎÀµµ¬¼è°·Å¹Áª¤Ù¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¿ô¡§Á´29¼ïÎà
BESV¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÆÈ¼«¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ëÁö¹ÔÀÇ½¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¼¡À¤Âå¥×¥ì¥ß¥¢¥àe-Bike¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢³¹¾è¤ê½Å»ë¤ÎVotani¤ÈAI¡õIoTµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿SMALO¤âÅ¸³«¤·¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤ËÁª¤Ù¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÁõÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó»Üºö¤ÈËÜÂÎ²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤ë¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È»Üºö¤òÆ±»þÅ¸³«¤¹¤ë¹½À®¡£
¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Î¼ç¤ÊÆÃÊÌÀßÄê²Á³Ê¤Ï¡¢PSA1¤¬199,800±ß¡¢PSF1¤¬229,800±ß¡¢JG1¤¬279,800±ß¡¢Votani H3¤¬139,800±ß¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥ÈÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÎÃíÌÜ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡ÚBESV¡ÛPS¥·¥ê¡¼¥ºÁ°¸å¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡õ¥ê¥¢¥¥ã¥ê¥¢¡§15,730±ß¢ª10,000±ß¡ÚBESV¡ÛPSF1ÎØ¹Ô¥»¥Ã¥È¡§18,810±ß¢ª10,000±ß¡ÚBESV¡ÛTRX1.3¥»¥Ã¥È¡§26,200±ß¢ª10,000±ß
ÄÌ¶Ð¤äÆü¾ï°ÜÆ°¤Ç»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¢¥ê¥¢¥¥ã¥ê¥¢¡¢ÎØ¹Ô´ØÏ¢¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÀß·×¤Ç¤¹¡£
±«Å·ÂÐºö¤ÈÀÑºÜÀ¤òÆ±»þ¤Ë¶¯²½¤·¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÎÁõÈ÷Áª¤Ó¤òÌÂ¤¤¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¹½À®¡£
Votani¡¦SMALO¸þ¤±¥»¥Ã¥È¤Î¼ÂÍÑÁõÈ÷¤È²Á³Êº¹
¡ÚVotani¡ÛÀìÍÑ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡Ü¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥«¥Ð¡¼¡§9,680±ß¢ª5,000±ß¡ÚVotani¡ÛQ3ÍÑ3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡§14,080±ß¢ª10,000±ß¡ÚSMALO¡ÛPX2ÍÑ¥ê¥¢¥¥ã¥ê¥¢¡§7,590±ß¢ª5,000±ß
¼Ö¼ïÊÌ¤ËÉ¬Í×ÁõÈ÷¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿°ìÍ÷¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢³¹¾è¤êÃæ¿´¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤âÆ³Æþ¸å¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÁÛÁü¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¶Ð¡¦Çã¤¤Êª¡¦Æü¾ï°ÜÆ°¤Çº¹¤¬½Ð¤ëÁõÈ÷¤òÆÃ²Á¤ÇÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ØÆþÄ¾¸å¤ÎËþÂÅÙ¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡ù
¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤Ïºß¸Ë¸Â¤ê¤Ç¤Î°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó½ªÎ»¸å¤âºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¸Â¤êÆ±°ì²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÁõÈ÷¤ÈËÜÂÎ²Á³Ê¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¾ò·ï¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë½Å¤Ê¤ë¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤â³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¹ØÆþµ¡²ñ¡£
½Õ¤Î¾è¤ê´¹¤¨½àÈ÷¤ò°ìµ¤¤Ë¿Ê¤á¤ë¹âµ¡Ç½e-BikeÆÃÅµ»Üºö¡ª
BESV¡Ö½Õ¤ÎNEW¥µ¥¤¥¯¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
2026Ç¯2·î21Æü¤«¤é4·î19Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Q. ÂÐ¾Ý¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÂÐ¾Ý¥â¥Ç¥ë¿ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
BESV¡¦Votani¡¦SMALO¤Î3¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢Á´23¥â¥Ç¥ë¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Q. ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤ÎÃíÌÜ²Á³Ê¤Ï¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤«¡©
PSA1¤Ï199,800±ß¡¢PSF1¤Ï229,800±ß¡¢JG1¤Ï279,800±ß¡¢Votani H3¤Ï139,800±ß¤Ç¤¹¡£
Q. ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï²¿¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¤«¡©
Á´29¼ïÎà¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
