¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¡¢ALSÆ®ÉÂ¤ÎËöË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥¤¥ó¤µ¤ó¤Ë¼«Âð¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡ÆñÉÂALS¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤È¤ÎÆ®ÉÂ¤ÎËö¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î19Æü¤Ë53ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥¤¥ó¤µ¤ó¡£·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤º¤ËÆ®ÉÂ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤¬¼«Âð¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¥¯¥·¡¼°å»Õ¤ò±é¤¸¤¿¡Ö¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥¤¥ó¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡Page Six¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥¸¥ç¥Ë¡¼¤¬½êÍ¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥»¥Ã¥ÈÂçÄÌ¤ê±è¤¤¤Î²È¤Ë¡¢´ðËÜÅª¤ËÌµÎÁ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Èà¤Ï¥¨¥ê¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø²ÈÄÂ¤ÏÊ§¤¨¤ëÊ¬¤À¤±Ê§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢Ê§¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤¬¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¸¥ç¥Ë¡¼¤Ï·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢Èà¤Î¿½¤·½Ð¤Ë¤è¤ê¡Ö¥¨¥ê¥Ã¥¯¤Î¿´ÇÛ¤´¤È¤¬1¤Ä¸º¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥ì¥¤¥º¡¦¥¢¥Ê¥È¥ß¡¼ Îø¤Î²òË¶³Ø¡Ù¤ä¡Ø¥æ¡¼¥Õ¥©¥ê¥¢¡¿EUPHORIA¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¡¢¶ÚÆù¤¬½ù¡¹¤Ë¤ä¤»¤ÆÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Ê¹ÔÀ¤Î±¿Æ°¿À·ÐÆñÉÂ¡¢ALS¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¡ÖTarget ALS¡×¤ÎÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ALS¤Î¼þÃÎ¤È»ñ¶â½¸¤á¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØBrilliant Minds¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÇALS¤ÈÆ®¤¦¾ÃËÉ»Î¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¶á¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢E¡ª News¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤È2017Ç¯¤ËÊÌµï¤òÈ¯É½¤·¤¿¸å¤â¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¸µºÊ¤Î¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥²¥¤¥Ï¡¼¥È¤¬¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËThe Cut¤Ë´ó¹Æ¤·¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤Î¼«Í³¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç¤Î¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¥¨¥ê¥Ã¥¯¤ÎÆ®ÉÂ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡ÖÈà¤ÎÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¡¢»Å»ö¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£°¦¤ËËþ¤Á¡¢¿ÆÀÚ¤Ç´²Âç¤Ë¡¢Èà¤é¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤äÃÎ¿Í¡¢¤½¤·¤Æ·Ð¸³¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
