Á°£×£Â£Á¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦¹â¸«µü²ð¡¢ºÆµ¯Àï¤ÇÁ°£É£Â£Æ¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥¢¥ä¥é¤ÈÂÐÀï¡Ä£´¡¦£±£±Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÄë·ý¥¸¥à¤Ï£²£µÆü¡¢Á°£×£Â£ÁÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¹â¸«µü²ð¡Ê£²£³¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬£´·î£±£±Æü¤ËÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤Î²¦ºÂ´ÙÍî°ÊÍè¤ÎºÆµ¯Àï¤ËÎ×¤à¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥¤µé¡Ê£µ£°¡¦£¸¥¥í°Ê²¼¡ËÅ¾¸þ½éÀï¤Ç¡¢Á°£É£Â£ÆÆ±µé²¦¼Ô¤Î¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¢¥ä¥é¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¹â¸«¤ÏºòÇ¯£··î¡¢£×£Â£ÁÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥µ¡Ê¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¡¢£±£°²ó£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¡£¥×¥í£±£°ÀïÌÜ¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Æ±Ç¯£±£²·î¡¢£×£Â£Ï²¦¼Ô¥ì¥Í¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡Ê¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë¤È¤Î²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ç£±¡½£²¤Î¶Ïº¹È½ÄêÉé¤±¤·¡¢¥×¥í½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¤ÎºÆµ¯¤òÉ½ÌÀ¡£¸½ºß¤ÏÆ±µé¤Ç£×£Â£Á£±°Ì¡¢£×£Â£Ã£²°Ì¡¢£É£Â£Æ£¶°Ì¡¢£×£Â£Ï£·°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ä¥é¤Ï¡¢£²£´Ç¯£¸·î¤Ë£É£Â£ÆÆ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¢¥Ý¥ê¥Ê¥ê¥ª¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ò£¶²ó£Ë£Ï¤Ç²¼¤·²¦ºÂ³ÍÆÀ¡£ºòÇ¯£³·î¤Î½éËÉ±ÒÀï¤Ç¡¢Åö»þ¤Î£É£Â£Æ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦Ìð¿áÀµÆ»¡ÊÎÐ¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¡¢£±£²²ó£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤Ç²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£¥¢¥ä¥é¤âº£²ó¤¬ºÆµ¯Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀïÀÓ¤Ï¹â¸«¤¬£±£°¾¡¡Ê£¸£Ë£Ï¡Ë£±ÇÔ¡¢¥¢¥ä¥é¤¬£±£¸¾¡¡Ê£¸£Ë£Ï¡Ë£±ÇÔ¡£