¡¡£Í£Ì£Â¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î³Æ¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ïº£µ¨½éÅÐÈÄ¤Çºòµ¨¤ÎºÇÂ®¤ò¾å²ó¤ë£¹£´¡¦£±¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£±¡¦£´¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤·¡¢£²²ó£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ£±Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¼çÆ³¤ÎÈ½ÃÇ¤â¤¢¤Ã¤Æ£×£Â£Ã¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»î¹ç·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê£²£´Æü¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£±£±¡½£³¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º
¥«¥Ö¥¹£¶¡½£µ¥Ñ¥É¥ì¥¹
¥ì¥Ã¥º£µ¡½£´¥í¥¤¥ä¥ë¥º
£Ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹£¶¡½£´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º
¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º£±£°¡½£°¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹
¥í¥Ã¥¡¼¥º£·¡½£µ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä£´¡½£±¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹
£×¥½¥Ã¥¯¥¹£±£²¡½£±£°¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º
¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä£±£¶¡½£·£Ò¥½¥Ã¥¯¥¹
¥á¥Ã¥Ä£¶¡½£¶¥¢¥¹¥È¥í¥º
¥ä¥ó¥¡¼¥¹£¸¡½£·¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º
¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹£¸¡½£±¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹
¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º£¶¡½£±¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹
¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º£±£°¡½£µ¥Ä¥¤¥ó¥º
¥ì¥¤¥º£±£²¡½£±¥Ä¥¤¥ó¥º
¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º£¶¡½£±¥Õ¥£¥ê¡¼¥º