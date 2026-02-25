¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤ÈËÙÅç¹Ô¿¿¤Ë¡ÈÆÃÊÌ¾Þ¡É¡Ä¸ÞÎØ²òÃÄ¼°¤ËTEAM JAPAN121¿Í¤¬»²²Ã¡¡¼¡²ó¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¥¢¥ë¥×¥¹2030¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î²òÃÄ¼°¤¬¡¢25Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¡Ê25¡Ë¤¬ÃÄ´ú¤òÊÖ´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²òÃÄ¼°¤Ë¤Ï¡¢TEAM JAPAN¤Î121Ì¾¤¬»²²Ã¡£
¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆÃÊÌ¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»°±ºÍþÍèÁª¼ê¡Ê24¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¡Ê33¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¡¼¤Ç2¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÙÅç¹Ô¿¿Áª¼ê¡Ê28¡Ë¤é¤¬ÃÅ¾å¤ÇÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÄÄ¹ÆÃÊÌ¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤òÁª½Ð¡£
ºÇ¸å¤ËºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤¬¡¢´ú¼êÂå¹Ô¤È¤·¤ÆÃÄ´ú¤òÊÖ´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åßµ¨Âç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿24¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÁª¼êÃÄ¡£
¼¡¤Ï4Ç¯¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏ°è¤Ç¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£