¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬25Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°8¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬½°±¡Áª¤ÇÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ë¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤³¤Ë±Ç¤ëµÄ°÷¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤ò¡Ä³ÕÎ½¤È»£±Æ¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï24Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç½°µÄ±¡ÁíÁªµó¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ë¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½°µÄ±¡ÁíÁªµó¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÁ´°÷°¸¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÂçÊÑ¸·¤·¤¤Áªµó¤ò·Ð¤ÆÅöÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÏ«¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤â¹þ¤á¡¢º£¸å¤ÎµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢ÆàÎÉ¸©ÂèÆóÁªµó¶è»ÙÉô¡Ê¹â»ÔÁáÉÄ»ÙÉôÄ¹¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÉÊÊª¤ò´óÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤ò¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÅ¬Åö¤ÊÉÊÊª¤òÁª¤Ö»þ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢»öÌ³½ê¤Ç¤Î±þÀÜ¤ä²ñµÄ¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ë»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢À¯¼£³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤ò³ÆµÄ°÷¤Î¤´È½ÃÇ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤¤¡¢¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òº¹¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÍ¼¿©²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤ÎÍ×Ë¾¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Î½àÈ÷¤äÅúÊÛ½àÈ÷¡¢º£Æü¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¤Ï¤¸¤á³°¸òÆüÄø¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤âº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÉÊ¤ËÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¤Î»Ù½Ð¤Ë¤Ï¡¢À¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤Ï°ìÀÚ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤¬1¿Í¤¢¤¿¤êÌó3Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö300¿Í¤Ë3Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï900Ëü±ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î900Ëü±ß¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¯ÅÞ»ÙÉô¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¸¤ã¤¢À¯ÅÞ»ÙÉô¤Î¤ª¶â¤Ã¤Æ¤É¤³¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÎã¤¨¤Ð´ë¶È¤È¤«ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¸¥¶â¤¬¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢À¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÀÇ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É´ë¶È¡¢ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¸¥¶â¤Ê¤·¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤ÎÌó1000Ëü±ß¤òÇÛ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤½¤Î´ë¶È¡¢ÃÄÂÎ¤È¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬À¯¼£¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´ë¶È¡¢ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÏÃ¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¹ñ²ñ¤Ç¤³¤ì¤«¤éÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ê¤ó¤«¤Ç¤âÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÌäÂê¤È¤«¤â´Þ¤á¤ÆÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âÁ´Éô¡¢¤¤¤¸¤á¤À¤È¤È¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÁáÉÄ¿ä¤·¤ÎÊý¤«¤é¤¹¤ë¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤«ÈãÈ½¤È¤«¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ê¤³¤È¤â¤¤¤¸¤á¤È¤È¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÏÀÄ´¤¬ºÇ¶á¤è¤¯Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¸¤á¤È¤È¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤ÈËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î¹ñ²ñÏÀÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌîÅÞ¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹ñÌ±¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁáÉÄ¤µ¤ó¤À¤±¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
