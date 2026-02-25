ÍÌ¾Ì¡²è²È¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¥¤¥é¥¹¥ÈÉÁ¤¯¡¡ÆÃÄ§Åª¤Ê²èÎÏ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö°ÂÄê¤Î¹¤á¥Ç¥³¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´üÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡Ø¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡Ù¡Ø¥Þ¥Í¥Þ¥Í¤Ë¤Á¤Ë¤Á¡Ùºî¼Ô¡¦»³ËÜ¿ò°ìÏ¯¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ª¤Ç¤³¹¤¤¡ª¡Ø¹âÌÚ¤µ¤ó¡Ùºî¼Ô¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¤É¤³¤«¡Ø¹âÌÚ¤µ¤ó¡Ù´¶¤¬¤¢¤ë¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥Ç¥³¸«¤¿¤À¤±¤ÇÃ¯¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤«¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤µ¤ó¡×¡Ö°ÂÄê¤Î¹¤á¥Ç¥³¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª¤Ç¤³¹¤¯½ñ¤¯¤Î¤µ¤¹¤¬¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤Ï¡¢Ëâ²¦¤òÅÝ¤·¤¿Í¦¼Ô°ì¹Ô¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯¡È¸åÆüëý¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡É¡£ËâË¡»È¤¤¤Î¥¨¥ë¥Õ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¬¡¢Í¦¼ÔË´¤¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ãç´ÖÃ£¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¡ÈËâ²¦Æ¤È²¸å¡É¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê»þ·ÏÎó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¶»¤Ë»É¤µ¤ë¥É¥é¥Þ¤ä¥»¥ê¥Õ¡¢ËâË¡¤ä·õ¤Ë¤è¤ëÀï¤¤¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥æ¡¼¥â¥¢¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¿¥¤êÀ®¤¹Êª¸ì¤¬Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2021¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×3200ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯9·î¡Á24Ç¯3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡¢¥Õ¥§¥ë¥ó¡¢¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤¬Î¹¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡¢º²¤ÎÌ²¤ëÃÏ¡Ö¥ª¥ì¥ª¡¼¥ë¡×¤Ø¤ÈÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè2´ü¤Ï¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹7´¬¼ýÏ¿¤ÎÂè61ÏÃ¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
