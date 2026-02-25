¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬°ìÈÌ¶µ½ñ±éÀâ¡¡¡È¥¢¥á¥ê¥«¤Î²«¶â»þÂå¡É¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â¡Ä´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë°ãË¡È½·è¡¢»Ù»ýÎ¨¤âÄãÌÂ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î25Æü¸áÁ°11»þ¤è¤ê¡¢1Ç¯´Ö¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë¤ò¼¨¤¹°ìÈÌ¶µ½ñ±éÀâ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë°ãË¡È½·è¤¬²¼¤µ¤ì¡¢¶¯¹Å¤Ê°ÜÌ±À¯ºö¤Ë¤âÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤ÉµÕÉ÷¤¬¿á¤¯Ãæ¡¢Ãæ´ÖÁªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ñÌ±¤ËÇ¼ÆÀ´¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
FNN¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶É¡¦ÎÓ±ÑÈþµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
±éÀâ¤ÏÁ´ÊÆ¤Î¼çÍ×¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÃæ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Ï¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î²«¶â»þÂå¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¼«¤é¤ÎÀ¯ºö¤ÎÀ®²Ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
²æ¤¬¹ñ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤¯¡¢¤è¤êÎÉ¤¯Ë¤«¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Éü³è¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ËÇüÂç¤ÊÉÙ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢´ÇÈÄÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤¬¡Ö°ãË¡¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Âç¤¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï25Æü¤Î±éÀâ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê·Êµ¤»É·ãºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Ê¤É¤·¡¢Ãæ´ÖÁªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ñÌ±¤Î»Ù»ý¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
ABC¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢2·î¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï39¡ó¤ÈÂè2¼¡À¯¸¢È¯Â°ÊÍèºÇÄã¤Î¿å½à¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÉÔ»Ù»ýÎ¨¤Ï60¡ó¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢11·î¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤Àï¤¤¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£