¥¬¥»È¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤¬À¤³¦Å¸³«¡¡µÈËÜ¡¦Æ£¸¶Éû¼ÒÄ¹¡ÖÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Î°ì¤Ä¤È¼«Éé¡×³¤³°Ã´Åö¼Ô¤âÀä»¿
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤¬¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡×¤ÎÂç¿Íµ¤´ë²è¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÊÀ½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¿±ÑÂê¡§£Ù£Ï£Õ¡¡£Ì£Á£Õ£Ç£È¡¡£Ù£Ï£Õ¡¡£Ì£Ï£Ó£Å¡Ë¤òÀ¤³¦Å¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¸½»þÅÀ¤Ç³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È£É£Ð¤È¤·¤Æ¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¼Ò¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¡Ö¥Ð¥Ë¥¸¥§¥¤¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×Äù·ë¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÊÆ¹ñ¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÅù¡¢¥Ð¥Ë¥¸¥§¥¤¤¬Í¤¹¤ëÀ¤³¦£²£µ¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡¢Ìó£±£³£°¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤«¤é¤Ê¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÀ©ºî¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±´ë²è¤Î¥í¡¼¥«¥ëÈÇ¤ÎÀ©ºî¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥»È¡×Æâ¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ£²£°£°£¶Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢£±£µÇ¯´Ö¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÎÂç¤ß¤½¤«ÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¹ñÌ±Åª¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥¬¥»È¡×¤Î´ë²è¹½À®¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬´ë²è¤·¤¿¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥á¥¥·¤Ê¤É£²£µ°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¥í¡¼¥«¥ëÈÇ¤¬À©ºî¡¢Å¸³«¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ë¥¸¥§¥¤¤Ï¤½¤ÎÆâ£±£±¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÀ©ºî¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈËÜ¤ÎÆ£¸¶´²ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤Ï¡¢Æ±´ë²è¤Î³¤³°Å¸³«¤Ë¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î°ì¤Ä¤È¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ð¥Ë¥¸¥§¥¤¤Î¥Á¡¼¥Õ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡¢Æ±´ë²è¤ò¡ÖÍ·¤Ó¿´¤¬¤¢¤ê¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ç¡¢¹ñºÝÅ¸³«¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²£´»þ´Ö¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡È¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¶ÛÄ¥´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¾Ð¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë²Ê¤µ¤ì¤ëÈ³¥²¡¼¥à¤¬¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤Î¼«Í³ÅÙ¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÊä´°¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ä¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡È»Ô¾ì¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡É¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£