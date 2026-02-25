Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á ¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¹¹¿· 5Ëü8000±ßÂæ²óÉü¡¡¥¢¥á¥ê¥«AI´ë¶È¡Ö¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¡×¤¬¼«¼ÒAI¤È´ûÂ¸¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤òÈ¯É½
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢5Ëü8000±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢900±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£5Ëü8000±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢º£·î12Æü°ÊÍè¤ª¤è¤½2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎAI´ë¶È¡Ö¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢¼«¼Ò¤ÎAI¤È´ûÂ¸¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤òÈ¯É½¡£
Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ØÏ¢¤Ê¤É¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Çã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ô¾ì¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î°ìÈÌ¶µ½ñ±éÀâ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀ¯ºö¤ò¤á¤°¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Ê§¤·¤ç¤¯¤µ¤ì¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢ÆâÍÆ¼¡Âè¤Ç¤ÏÁê¾ì¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
