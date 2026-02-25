¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¥Ú¥¢¡¢¼¡¤Ï3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø¡¡º£¸å¤Î4²óÅ¾Ä©Àï¤â´üÂÔ
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¥Ú¥¢¤Ç¤Î²òÀâ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢Áª¼ê¤Î¹â¶¶À®Èþ¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¥Ú¥¢¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ4²óÅ¾Ä©Àï¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ì¥Ú¥¢¤Î¥Õ¥êー¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤¿¹â¶¶¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê±éµ»¡¢±§Ãè°ì¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾¸À¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤Ï¥Õ¥êー¤ÇÀ¤³¦ÎòÂåºÇ¹â¤È¤Ê¤ë158.13ÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢SP5°Ì¤«¤éµÕÅ¾¤ÇÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ú¥¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤Î¤È¤¤Î±éµ»¤Ç¤ÏËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Ä¥¤¥¹¥È¥ê¥Õ¥È¡¢3²óÅ¾¥È¥¦¥ëー¥×+¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë+¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¡¢¥¹¥íー3²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡¢3²óÅ¾¥µ¥ë¥³ー¡¢¥¹¥íー3²óÅ¾¥ëー¥×¤È¡¢¼¡¡¹¤È¹âÆñÅÙµ»¤ò·è¤á¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê ¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤Ïº£¤äÀ¤³¦¤Î¥Ú¥¢¤¬ÌÜ»Ø¤¹Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¹â¶¶¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º3·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¡¢µ»½Ñ¤ò¥ー¥×¤¹¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ð¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÉ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¤³¤Î4Ç¯´Ö¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤È¤«¡¢¡Ê2022-2023¥·ー¥º¥ó¤ËGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¼çÍ×3¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀ©ÇÆ¤·¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÃ£À®¡Ë¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¿2¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡Öº£²ó¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤Î±éµ»¤¬°ì¤Ä¤Î´ð½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤Î²óÅú¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢4²óÅ¾¤òÈô¤Ð¤º¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹âÅÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¡£º£¸å4²óÅ¾Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤³¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë4²óÅ¾¤ÎÎý½¬¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ä¡£
¡Ö¿·¤·¤¤µ»¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤óÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤éÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¸å¡¢3·î¤Î¤¢¤È¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÄ©Àï¤·»Ï¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
º£²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤¹¤Ã¤«¤ê¹ñÌ±Åª¥¹¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¡£º£¸å¡¢À¤³¦ºÇ¹â¤Î±éµ»¤ò¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£