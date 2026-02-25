°¤²ìÌî»Ô¤Ç²ñ¼Ò¤ÎÎÀ¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¡¡¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¡¡ÎÀ¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤È¤ì¤º¡Ô¿·³ã¡Õ
25ÆüÌ¤ÌÀ¡¢°¤²ìÌî»Ô¤Ç²ñ¼Ò¤ÎÎÀ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿·úÊª¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·úÊª¤Ë¤Ï50Âå¤ÎÃËÀ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¤Ï°ì¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï°¤²ìÌî»ÔÈÓ¿¹¿ù¤Ë¤¢¤ë·úÊª¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È25Æü¸áÁ°3»þÈ¾¤´¤í¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¡ÖÎ¢¤Î¾®²°¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é°ì¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶áÎÙ¤Î·úÊª¤Ø¤Î±ä¾Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î·úÊª¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÎÀ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¡¢50Âå¤ÎÃËÀ¤¬°ì¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬²Ð»ö¤Î¸å¡¢Ï¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ï°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£