¡ÚÂ®Êó¡Û¡ÖÀÍß¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×°¦ÃÎ¸©¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¡Ê24¡Ë¤òÂáÊá¡¡ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ë²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿ÀÅ»ß²è¤ò»£±Æ¤µ¤»Á÷¿®¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡¡
°¦ÃÎ¸©¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¡Ê24¡Ë¤¬»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤òÀ½Â¤¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¡Ê25Æü¡ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ùÆ¸Çã½Õ¡¦»ùÆ¸¥Ý¥ë¥ÎË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©ËÀî»Ô¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¡Ê24¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃµ¡¤Ç»£±Æ¤µ¤»ÀÅ»ß²è¤òÁ÷¿®¤µ¤»¤¿µ¿¤¤
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï1·î2Æü¡¢¹áÀî¸©Æâ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ë²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿»ÑÂÖ¤ò¤È¤é¤»¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃµ¡¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤¿¾å¡¢¤½¤ÎÀÅ»ß²è¤òÁ÷¿®¤µ¤»»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤òÀ½Â¤¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
1·î3Æü¤Ë¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬Î¾¿Æ¤È¤È¤â¤Ë²èÁü¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¡¢ÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÃË¤ÎÍÆµ¿¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤¿¤á¤¤ç¤¦°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÃË¤Ï¡ÖÀÍß¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£